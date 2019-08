Skal man fra A til B, finner Google kjapt enkleste reisevei. Men ikke i Bergen.

Hvorfor har Skyss ennå ikke klart å opprette et samarbeid med Google Maps?

MANGEL: Hvis du søker etter buss- og baneruter i Bergen på Google Maps, er det lite hjelp å få. Skyss har ennå ikke delt informasjonen med Google. Privat

Anette Arneberg Leder Velferdstinget Vest

For mindre enn 30 minutter siden

Mange bergensere har i lang tid stilt seg uforstående til at Bergen, som Norges nest største by, ikke har klart å opprette et samarbeid med Google Maps når det gjelder kollektivavganger. Det er et problem at vi ikke bruker de hjelpemidlene vi har for å bedre kollektivtilbudet vårt.

Hvis du drar til en hvilken som helst annen by i Norge, være seg Fredrikstad, Arendal, Oslo eller Bodø, kan du enkelt orientere deg i byen ved å ta i bruk Google Maps-appen på mobilen.

Det samme gjelder i det store utland. Skal man fra A til B, finner appen kjapt enkleste reisevei. Men ikke i Bergen.

APP: Skyss bør klare dette uten at det skal ta så mye tid og energi, skriver Anette Arneberg. PRIVAT

For et par år siden var vi i Velferdstinget Vest (studentenes tillitsvalgte, red.anm.) i et møte med Skyss om denne problematikken. De beroliget oss med at dette var noe de jobbet med og håpte snart kom på plass.

Snart to år har gått. Fremdeles må man velge mellom gange, bil og sykkel i Bergen, selv om vi vet at busser går.

Skyss bør klare dette uten at det skal ta så mye tid og energi. Akkurat nå fylles sentrum opp av nye, stedsforvirrede studenter, som ikke engang vet hvor Den blå steinen er.

Da hadde det vært ganske kjekt om de enklere kunne finne bussen tilbake til studentboligen sin.

ETTERLYSER HJELP: Akkurat nå fylles sentrum opp av nye, stedsforvirrede studenter, som ikke engang vet hvor Den blå steinen er, skriver innsenderen. Odd E. Nerbø (arkiv)

Skyss svarer:

Vi er veldig lei for at dette fortsatt er uløst fra Skyss sin side. Vi kan ikke skylde på annet enn vår egen manglende prioritering, men vi håper at det ikke vil vare altfor lenge før vi har bedre nyheter å komme med.

Kari Steinsland, konstituert salgs- og markedssjef i Skyss

Publisert 22. august 2019 19:48