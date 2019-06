Farlig vei ved skolen på Møhlenpris

Kan det være så vanskelig å få satt opp noen trafikkskilt for å få bort råkjøringen?

VED SKOLEN: Dette gangfeltet på Møhlenpris er for dårlig sikret, mener innsenderen. byoutline Privat

Synnøve Fluge Møhlenpris-beboer og SV-medlem

Møhlenpris bydel opplever en blomstringstid.

Skolen står nyrehabilitert. Vi har til og med fått en egen strand med hvit skjellsand som brukes flittig av store og små. For en lykke!

I denne tilsynelatende idyllen har vi en trussel mot sikkerheten til fotgjengere. Problemet har vært tatt opp i årevis, særlig etter at skolen gjenåpnet i 2017.

Men saken står bom fast.

Det handler om en kommunal vei som pløyer midt mellom skolen på den ene siden, og gymsal, fotballbane og uteareal til benyttelse i friminutt på den andre.

Hver dag, både i og etter skoletid, krysser hundrevis av unger overgangsfeltet. Det har en parodi av en forhøyning som eneste sikring.

Og mange av bilene kjører skremmende fort!

Synnøve Fluge byoutline Odd Mehus (arkiv)

Det sittende byrådet har ikke løftet en finger for å gjøre overgangsfeltet tryggere.

Det er ikke engang montert et skilt som gjør bilførerne oppmerksomme på at man kjører gjennom et skoleområde fullt av barn. Ikke engang et skilt!

Mange foreldre går med klump i magen med tanke på den dagen det virkelig går galt. Det er spesielt farlig å krysse veien når lærerne ikke står på vakt ved gangfeltet.

Fra min egen balkong kan jeg se overgangsfeltet. Jeg holder ofte pusten av frykt for det jeg ser. Det finnes ubegripelig mange idioter av noen bilkjørere. Det får vi imidlertid ikke gjort noe med.

Men det å sette opp et forsvarlig trafikalt opplegg rundt en livsfarlig overgang, det burde være den minste sak i verden.

Publisert 15. juni 2019 12:00

