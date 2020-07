Hvor mye husker du egentlig fra før du var åtte?

Ungene dine kommer til å huske med glede og varme, små øyeblikk og glimt som du ikke engang ante eksisterte.

Det som har festet seg best, er altså den varme følelsen fra bilturene, musikken, hendene. Foto: Makar / Shutterstock / NTB scanpix

Debattinnlegg

Andrine Bruland Psykolog, Bergen

For en tid tilbake så jeg et intervju med Aksel Lund Svindal på Lindmo på NRK. Han mistet moren sin som åtteåring, og ble spurt om hva han husket av henne.

Han husket nesten ingenting, svarte han, kanskje til manges overraskelse. Han husket bare noen få glimt her og der. Øredobbene hennes, og en trygg, varm følelse.

Men sånn er det altså ofte, i en gjennomsnittlig oppvekst, hvor klart alvorlige forhold som vold, neglisjering og rusmisbruk er fraværende.

Majoriteten av oss foreldre balanserer daglig et sted rundt godt nok, mellom gode øyeblikk, skamfulle øyeblikk, kjærlighet, og dårlig samvittighet.

Jeg kom på intervjuet med Svindal igjen nå i forbindelse med sommerferien som står for tur.

Hvor mye husker egentlig du fra før du var åtte? Bare små glimt, ikke sant?

Hvis du lukker øynene dine nå, og tenker på barneskolealder, og moren din, eller faren din. Hvilke bilder eller filmsnutter kommer opp?

Andrine Bruland Foto: Privat

Jeg husker spesielt godt de gangene min bonuspappa kjørte meg hit og dit, til mormor, til turn, og vi var helt alene i bilen, uten skrikende småsøsken. Jeg bablet, han lyttet, og noen ganger spilte han musikk eller nynnet på teite, glade sanger.

Jeg elsket de stundene, selv om jeg ikke hadde like stor bevissthet rundt det da, som jeg har nå. Og jeg husker frokostene hos pappa annenhver helg. Jeg ser for meg hånden hans rundt det store halvliterglasset med melk, som han drakk lange slurker av. Hvis jeg spurte om noe da, så vinket han med lillefingeren for å signalisere at han skulle svare snart.

Noen ganger var jeg så morsom at han måtte le og sette ned igjen glasset. Jeg husker også hendene hans når han rullet seg røyk. Jeg har snakket med dem begge om oppveksten min, og vet at de har ting de ville gjort annerledes. Mye av dette husker jeg ikke, eller bryr jeg meg ikke om.

Andre ting, som opplevdes blodig urettferdig og kjipt som barn, fremsto kanskje bagatellmessig for voksne i øyeblikket. Men det som har festet seg best, er altså den varme følelsen fra bilturene, musikken, hendene. Det ville de nok aldri ha gjettet. Freud ville for øvrig hatt glede av å vite at kjæresten min er opptatt av musikk, og har utrolig tiltrekkende hender.

For to år siden var barna mine og jeg på tidenes mest kostbare ferietur til Orlando i Florida sammen med mine foreldre og mine brødre. Når vi først var der, klinte vi til og besøkte alle de overprisede parkene vi kunne komme over. Det var en veldig fin ferie.

Det jeg husker best, er dog hvor mye det sved i lommeboken, og at vi ved et uhell låste det eldste barnet mitt inne i bilen utenfor huset vi bodde i, i ørten varmegrader. Bare noen minutter, men lenge nok til at han fikk temperaturen opp noen grader både fysisk og psykisk.

Jeg spurte barna mine nå i år hva de husker best fra denne turen. Eldstemann som da var 10, husker riktignok godt episoden i bilen. Men han husker aller best at han fikk så mye tid sammen med de kule onklene sine.

Yngstemann, som da var fem, husker best badingen, og gassballongen han fikk. Det var en Mikke Mus-ballong inni en annen ballong, og den kostet kanskje 200 kroner.

Mye for en ballong, og her var jeg også i et sjeldent gavmildt hjørne, men det var en svimlende liten prosent av kostnaden til den ferieturen. (Og før dere sender meg e-post om at gassballong er skadelig for miljøet – jeg vet det nå.)

Ungene dine kommer til å huske noe de syns du gjorde feil. Men det er sannsynligvis noe helt annet enn det du har gått og hatt dårlig samvittighet for. Og de kommer til å huske med glede og varme, små øyeblikk og glimt som du ikke engang ante eksisterte. Noen øredobber, en ballong, en bevegelse i hendene.

Gi barna nok kjærlighet, så kommer resten av seg selv, sa fantastiske Astrid Lindgren – som selv hadde sine foreldremessige svin på skogen. Og det er mye kjærlighet i både å lære barna sine å følge nasjonale retningslinjer, ofre litt for fellesskapet, og å sette økonomiske grenser.

Så når årets ferie med barna ikke blir helt det dere hadde drømt om, eller planlagt før covid-19. For all del, ikke kast bort energi på alt dere ikke fikk gjort. Det er ofte i det helt enkle de vakreste øyeblikkene og kjæreste minnene oppstår.

Barna dine trenger bare at du lytter til de litt kjedelige tingene de snakker ustanselig om, ler av vitsene deres, og klapper for legomesterverk eller kostymedanseforestilling nummer fjorten.

Og så trenger de like mye at du tar pauser i å være awesome og tilgjengelig, og gjør det du selv liker en stund, slik at de får tid til å sutre litt, kjede seg, og bli kreative. Du er god nok, og det er godt nok. God sommer!