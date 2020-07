Eit leiketøy for dei funksjonsfriske

Elsparkesyklane gjer bybiletet meir ekskluderande.

Einar Hope (frå h.) og Ivar Jørdre møtte på ein sparkesykkel på fortauet, like utanfor Grieghallen. Foto: Marte Sandager

Debattinnlegg

Renate Svardal, Egil Hope, Marte Sandanger, Alexander Petersen og Ivar Jørdre Tilgjengelegheitsutvalet i Norges Handikapforbund Sør-Vest

No er elsparkesyklane for alvor kome til Bergen. Selskapet Ryde hadde teke seg til rette og plassert ut 350 stk. utan løyve frå Bergen kommune. Byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) visste ikkje om at Ryde hadde etablert seg før han oppdaga elsparkesyklane deira utanfor kontorvindauga sitt, uttalte han.

Ein viktig del av folket det ikkje vert tala om når nye «leikefarkostar» kjem i gate- og bymiljøa, er personar med forflytningsvanskar. Dette er medborgarar som ofte vert diskriminert på mange område: arbeid, utdanning, helse og i det offentlege rom.

Tenk dykk det å ta ein tur på byen der brustein er rådande, bratte fortauskantar og trappetrinn inn til kafeen du vil møte dine vener på. I tillegg kjem raske farkostar som elsparkesyklar rasande mot deg i gatebiletet.

Nei, tenkjer du, det vert for utrygt og så vondt for kroppen din på alle brustein, du held deg heime. Nok ei gong ekskluderes du frå samfunnet.

I Oslo, ein farleg by i høve ulykker med elsparkesykkel, opplevde ein av oss å nesten verte påkøyrd. Tre personar på farkosten klarte å svinge unna, men ikkje å unngå ein lyktestolpe, og trefte den høg fart. Er det slike tilstandar me skal få i Bergen?

Dette er ikkje framkomstmiddel, det er leiketøy. Framkomstmidlar er syklar, rullestol, buss og bane. Denne framandlekamen lyt etter vår meining regulerast vekk eller regulerast sterkt med omsyn til fart og parkeringspunkt. Og me har mange med oss.

For mjuke trafikantar, og bilførarar for den del, er desse farkostane ein potensiell fare i trafikkbiletet. I andre land har ein allereie sett ulykker. I Paris, Brussel og Barcelona har det vore dødsulykker. Det same i Sverige. Må det ei ulykke til før styresmaktene sitt lovverk seier stopp?

Selskap som Ryde spekulerer i befolkninga sin trong for «fart og spenning» og lettvint transport på korte distansar. Det ligg heller om lag null helsegevinst ligg i det, slik ein får med sykkel eller gåing. Desse farkostane er fridomen til den privilegerte funksjonsfriske majoritet. Å tenkje konsekvensar ligg ikkje i denne fridomen.

Det ser ut som om minoritetane i gatebiletet må ta det arbeidet.