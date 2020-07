Staten må ta ansvar for tapene

Oppdagelsen av stadig nye skredfaresoner fører også til problemer.

Publisert Publisert Nå nettopp

Dette huset ble tatt av et jordskred ved Mosjøen i Vefsn kommune i Nordland 13. mai i år. Ved slike hendelser bør staten ta kostnadene, mener innsenderen. Foto: Snorre Nicolaisen / Helgelands Blad / NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Debattinnlegg

Steinar Taubøll Dosent i juridiske fag ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Veslemannen raste omsider ned, og livet nedenfor ble ganske normalt igjen. Tsunamien vil komme ved Åknes, og i Flåm rører Stampa på seg med sine 300 millioner kubikkmeter stein.

Ny og bedre kartlegging avdekker hyppigere skredfare. Men de nye røde sonene på kartet legges inn over eksisterende bebyggelse, og forandrer dermed livene for dem som har boliger og bedrifter der.

Bygningsverdier og utviklingsmuligheter forsvinner. Noen blir redde og søker forgjeves støtte til flytting. Andre vil gjerne fortsette livet som før. Men begge mulighetene kan plutselig forsvinne, og samfunnet har ingen løsning for dem som rammes av en rød sone.

Nye eksempler kommer raskt i takt med kartleggingen. Bonden på Kvestad i Hardanger som må gi opp lønnsom drift, er i selskap med nesten 40.000 andre i røde soner.

Åpenbart er samfunnet ikke tjent med at vi bygger oss inn i økt sårbarhet. Reglene om sikkerhet gir ikke rom til å forhandle om unntak, heller ikke når grunneieren er villig til å ta en sjanse.

I 1960 inkludertes naturulykker i det offentlige velferdssystemet for å unngå urettferdigheter. Nå må også må ta inn dem som rammes av fare og forbud, av samme grunn, skriver Stainar Taubøll. Foto: Privat.

Å oppdage fare og innføre byggeforbud er i samfunnets interesse. Da bør mye av kostnadene dekkes av samfunnet, slik man for eksempel har sett med koronatiltakene. At det ikke finnes forsikring eller offentlig støtte for dem som rammes, er tragisk.

Bedre blir det ikke om det er kommunen som slakker på kravene, slik som i Jølster. Da får den selv erstatningsansvaret når det går galt. Høyesterett slo i Nissegård-saken i 2015 fast at nye skredfarekart måtte tillegges langt større vekt enn lokale vurderinger og historisk erfaring.

Les også Han har brukt ti millioner på flomsikring. Nå er det fare for at Vosso på ny går over sine bredder.

For 59 år siden fikk vi en lov om erstatning ved naturskader. I lovens forarbeider sa man: «Det er i full overensstemmelse med det sosiale syn som preger vår øvrige lovgivning at det offentlige yter bistand til dem som rammes av slik ulykke». Denne setningen bør fortsatt ha full gyldighet, også der tapene skyldes nye farer.

Når forsikringsselskapene vegrer seg, må staten ta ansvar, men dette ser ikke ut til å skje. Miljødirektoratet tenker på nybyggingen, og Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) fokuserer på terrenget. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har ingen midler til å dekke tap hos de farerammede.

Håndtering av nye farer er et problem på mange områder, og de utfordringene som oppstår bør løses etter beslektede prinsipper.

Et alternativ til dagens system ville vært å opprette et tverrfaglig organ for å vurdere nye farer med et helhetlig blikk, uavhengig av gamle fagtradisjoner.