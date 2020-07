Bry dykk heller om idretten, BT

Framfor å kritisere Trygve Slagsvold Vedum, burde avisa stått opp for alle dei som ikkje får drive med idretten sin.

Publisert Publisert Nå nettopp

Breiddefotballen har framleis ikkje fått løyve til å spele kampar. Her frå eit cupoppgjer mellom lokalrivalane Os og Lysekloster i 2016. Foto: Odd E. Nerbø (arkiv)

Debattinnlegg

Jon Halstein Tjore Medlem, Radøy FK

BT argumenterer på leiarplass 10. juli mot SP-leiar Trygve Slagsvold Vedum sin kritikk av regjeringa si handtering av koronapandemien.

Mitt innlegg er ikkje eit forsvar for Vedum, men BT burde i det minste setje seg inn i saka. I innlegget skriv avisa at barne -og ungdomsidretten ikkje opnar før 1. september. Det er feil – den opnar igjen 1. august for kampar.

Barne- og ungdomslaga i fotball har sidan midten av juni kunna trene med full kontakt – og det skulle berre mangle. Det er breiddeidrett for alle over 20 år som må vente til eit møte 10. august, før styresmaktene gjer ei ny vurdering om dei kan trene meir normalt og spele kampar eller ikkje.

Jon Halstein Tjore Foto: Privat

Nesten ingen av dei som veit kva dette handlar om, forstår kvifor ikkje breiddefotballen alt er i gang, slik den har vore i meir enn ein månad i Danmark og dei fleste andre land med dei låge smittetala som vi har i Noreg.

Argumenta frå helsebyråkratane er totalt uforståelege, motstridande og usamanhengande. Dei konstruerer ikkje-eksisterande situasjonar som kiosk-kø, lange reiser og mykje publikum som argument for desse særnorske avgjerdene.

Ja. det er sannsynleg at vi får oppblomstring av smitte i samfunnet igjen, i alle fall områdevis. Men opning av breiddefotballen er nok ikkje det som vil påverke dette.

Eg trur ikkje at all klokskap i verda er delt ut til ei handfull helsebyråkratar i Noreg. Eg trur ekspertar i andre land også veit eitt og anna.

BT brukar å framheva seg sjølv som dei som utfordrar maktpersonar og maktinstitusjonar i samfunnet. I staden brukar avisa i denne saka si stemme til å kritisere ein leiar frå eit opposisjonsparti.

Det kan vere både eitt og anna å seie om Sp og Vedum, men kvar er BT når det gjeld å stille opp for over 50.000 fotballspelarar og mange andre aktive innan andre idrettar som blir nekta å drive med det som er ein viktig del av liva deira?

Aktiviteten i seg sjølv, er av helsestyresmaktene rekna som å ha låg smitterisiko. Det er alt det andre rundt breiddeidretten – situasjonar som ikkje eksisterer – helsestyresmaktene fokuserer på.

Dette er maktmisbruk frå styresmaktene. Det burde det vere BT si hovudoppgåve å utfordre i denne saka og heller la Vedum få bjeffe i veg. I staden vel altså avisa å logre for makta.