Smittevern er ikkje læraren sitt ansvar

Det tærer på dei tilsette å kjenne på eit moralsk smitteansvar.

Om målet med opninga av skulen er smittevern, bør kommunehelsetenesta ta over elevane og skulebygget, skriv Knut Ove Æsøy. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Knut Ove Æsøy Grunnskulelærarutdannar

I samband med opninga av barnehagar og skular, har det kome utsegn som går i retning av at læraren og barnehagetilsette har ansvar for smittevern.

Eg har lese e-post frå ein rådmann som uttrykkjer tydeleg «ditt personlige ansvar for å hindre at koronaen brer seg».

Ein slik e-post er eit grovt overtramp av ein byråkrat, men uavhengig av det er det mykje som tyder på at tilsette i skule og barnehage kjenner på eit slikt moralsk smitteansvar, når dei blir sette til å handheve smittevernreglar.

Knut Ove Æsøy. Foto: Privat

Smittevernarbeidet i Noreg er i dag hovudsakeleg regulert i smittevernlova. Ansvaret for smittevern ligg hos kommunehelsetenesta og andre regionale og nasjonale helseføretak. I rettleiaren for smittevern, som er gitt ut av FHI, står det at «ingen kan lastes dersom smitte i skolen oppstår».

Lærarar er ikkje utdanna innan smittevern, eller til å følgje opp tiltaka. Dilemmaet er der like fullt når helsemyndigheitene innfører smittevernreglar i skulen som det ikkje er mogeleg å praktisere utan brot. Det er læraren som blir sett til å følgje opp reglane, og som dermed kjenner eit ansvar for oppfølginga.

Det kan ikkje vere enkelt å bruke mykje tid på å følgje opp reglar som stadig blir brotne, og som dei sjølve må bryte, samstundes som dei ikkje er ansvarleg for konsekvensane av brot på reglane.

Det paradoksale er at omsorgspedagogikken, som har størst effekt for å regulere barn til å følgje smittevernreglane, i seg sjølv vil innebere brot på smittevernreglane. Dette stiller lærarane i stadige dilemma, som må tære på dei.

Til sist nokre saksopplysingar: Mennesket er ikkje i posisjon til å kontrollere og beherske naturen. Enkeltmennesket kan ikkje beherske dette viruset og heller ikkje stå til ansvar for spreiing av viruset.

Eit kvart menneske kan forsøke å gjere sitt beste for å ikkje spreie viruset, men å verne elevane eller andre i skulen mot smitte, er ikkje ein del av læraren sin kompetanse.

Om målet med opninga av skulen er smittevern, bør kommunehelsetenesta ta over elevane og skulebygget, og så kan lærarane undervise elevane digitalt frå eigne heimar.