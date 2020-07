Vet Bergen hvor riksvei 13 er?

Må det skje en fatal ulykke for å få denne veien opp på prioriteringslistene?

Vi som bor i Ullensvang, opplever det samme kaoset hver sommer, skriver Vidar Solvi. Slik så det ut på riksvei 13 mellom Kinsarvik og Hardangerbrua 22. juli i år. Foto: 2211-tipser

Vidar Solvi Kommunestyrerepresentant, Ap Odda

I veidebatten handler mye om de store prosjektene. Stamvei øst/vest, lange tunneler under fjell og svære broer over fjorder. Det ligger mye prestisje i disse prosjektene, enten for å få gjennomført eller stoppet dem.

Politikere og veimyndigheter kappes om oppmerksomheten, og alle drømmer om udødelighet i form av en statue for viktige bidrag til å binde de store byene og regionene sammen.

Riksvei 13 (rv. 13) går mellom Sogndalsfjøra i Sogndal og Sandnes. Den går parallelt med E39, men lenger øst. Foto: Google Maps

For mange av oss handler den akutte veidebatten om helt andre ting. Vi ønsker oss også tunneler og breie motorveier. Men først og fremst handler den om trygge og fremkommelige veier, og om at lokalt næringsliv skal ha sikre veier å transportere både varer og ansatte.

Den handler om at barna skal kjøre trygt på skoleveien sin, og om at nødetatene skal ha mulighet til å nå frem innen rimelig tid.

Og den handler om at turistene skal kunne nyte natur og opplevelser uten å kjøre med hjertet i halsen, og uten å være til hinder for den daglige lokale trafikken.

Dessverre opplever mange av oss at veier som ikke er viktige for Bergen, eller bergenserne, ikke når opp i debatten. Foto: Privat

Kort fortalt handler veidebatten vår om muligheten til å leve her, og utvikle regionen vår. Potensialet er enormt, og både turisme og industri står på terskelen til enorme investeringer.

Likevel er det slik at rv. 13, som går som en pulsåre gjennom store deler av Ullensvang kommune, knapt tilfredsstiller et eneste av de kravene som stilles til en skikkelig vei.

Den har noen av Norges mest rasutsatte strekninger og unntaksvis gul stripe. Flere plasser er det ikke plass til møtende trafikk, og større kjøretøy får så vidt plass.

Veien leder til noen av regionens, og dermed landets, største naturopplevelser. For å komme til Kinsarvik og videre opp på Hardangervidda derfra, er rv. 13 uunngåelig.

Populære Hardanger Feriepark ligger forresten også i Kinsarvik. Skal du til Lofthus og Ullensvang hotell, Dronningstien, Trolltunga, Kraftmuseet med den fredede kraftstasjonen i Tyssedal, eller Fossenes dal fra Odda sentrum med Låtefoss som høydepunkt, er rv. 13 like uunngåelig.

Likevel opplever vi som bor i Ullensvang det samme kaoset hver sommer, og den samme rasproblematikken hver høst, vinter og vår.

Hva er det egentlig som skal til for å få denne veistrekningen opp på prioriteringslistene? Må det skje en fatal ulykke? Må hus brenne ned fordi brannbilen ikke kommer frem, eller må en minister stå fast i trafikken?

Eller holder det at Bergen blir oppmerksom på veien og problemene, slik at rv. 13 også kan få den oppmerksomheten den fortjener?

Dessverre opplever mange av oss at veier som ikke er viktige for Bergen, eller bergenserne, ikke når opp i debatten. Mange trodde på det som ble sagt da Hardangerbrua ble bygd. Det var klart det ville bli skikkelige tilførselsveier til broen. Det skulle bare mangle. Hvorfor skulle det ellers bygges en bro.

Mange fra Bergen kjører ofte over broen, og kjører for det meste på ganske OK vei. Men svinger du andre veien i rundkjøringen i tunnelen etter broen, møter du fort en annen virkelighet. Da møter du hverdagen mange sliter med hele året.

Ullensvang er den største kommunen i Sør-Norge. Vi er Norges frukthage og snart verdens ledende siderregion. Vi er Norges største kraftkommune og har verdensledende industri.

Vi har en natur som lokker folk fra hele verden, og motiv fra kommunen preger mange av landets turistbrosjyrer. Samtidig er vi også den kommunen med flest rasfarlige veistrekninger, og kanskje de dårligste veiene.

Både riksveier og fylkesveier er i elendig forfatning, med rv. 13 som det verste eksempelet.