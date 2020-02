Utbrent på fantastiske ting

I dag fikk jeg bekreftet en mistanke.

ALT SKAL FILMES: Småbarnsfasen har vært gjennomsyret av trangen til å dokumentere, skriver Cecilie Holck. Foto: Alice Bratshaug

Jeg har vært småbarnsmor i over syv år nå. Det er snart åtte år siden jeg satt med en positiv graviditetstest for første gang. For seks år siden, cirka akkurat nå, testet jeg positivt for andre gang. To planlagte unger. Født med nøyaktig tjuetre måneders mellomrom. Og jeg har, som alle småbarnsforeldre, vært så utrolig mammasliten innimellom. Så ubegripelig mammasliten. Jeg har vært småbarnsmor i over syv år!

Hva har disse syv årene bestått av? Kjærlighet, glede, sorg, latter, dårlig samvittighet, søvnmangel, sykdom, gråt, bleier, tenner, kyss, nærhet. Og så videre. Men. Småbarnsfasen har også vært gjennomsyret av dette: Å dokumentere. Trangen til å dokumentere. Og følelsen av at man må, skal og bør dokumentere.

I hele denne småbarnsfasen har jeg følt at jeg har måttet dokumentere absolutt alt mulig. Ta bilde av hvert eneste lille smil, hver eneste første tann, hvert eneste første steg, andre steg, tredje steg, fjerde steg. Filme hvert eneste lille morsomme øyeblikk og skjelmske flir.

Det siste halvåret har jeg innimellom tatt meg selv i å tenke: «Å nei, ikke gjør noe søtt nå igjen, da må jeg filme det! Søren, vær så snill, kan du ikke bare la være med å lære deg nye, fantastiske ting, så jeg slipper å dokumentere det?»

Det har nesten blitt et ork. «Oi, nå skjedde det en milepæl her! Dette må jeg dokumentere. For dette er så fint!» Bildene. Filmene. Hele tiden. Bildene. Filmene.

Men så kommer det plutselig en dag som denne. En så utrolig fin dag! Som jeg har tilbrakt sammen med ett av barna mine! Tusenvis av øyeblikk på rad og rekke. Ikke en eneste gang i løpet av dagen har tenkt at «dette må jeg dokumentere. For dette er så fint!» Ikke én eneste gang i løpet av dagen.

Det har bare vært fint. Nært. Varmt.

I dag fikk jeg bekreftet en mistanke: Av og til er jeg ikke nødvendigvis utbrent på å være småbarnsmor. Av og til er jeg bare utbrent på kameraet som skal se barna mine for meg.

Cecilie Holck er forfatter. Innlegget ble først publisert på hennes blogg: kvinnesnekkeren.blogg.no

