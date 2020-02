Selv om vi blir flere, er vi ingen bølge

Kan vi ikke omtales med litt verdighet?

Reidunn Høsteland Pensjonist

Ordet «eldrebølgen» synes jeg er et diskriminerende ord for en hel folkegruppe. Det går vel heller an å si at vi blir stadig flere eldre.

«Eldrebølgen» blir ofte brukt av politikerne, og jeg kan se problemene: det grønne skiftet og mindre oljepenger, flere eldre som trenger sykehjemsplass, men vi kan vel likevel bli omtalt med litt verdighet?

En godt eldre dame sa så kjekt: «Jeg ser en elv, og nedover elven ramler eldre i rullestoler, rullatorer, prekestoler, krykker og stokker.»

Vi er jo eldrebølgen.

