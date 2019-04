Å bli gammel er ikke alltid like enkelt

DEBATT: Man føler seg ydmyket og fortvilet når man ikke strekker til med enkle ting.

DYRT: At bankene må drive rasjonelt og effektivt har jeg forståelse for. Å yte service til den gruppen jeg tilhører blir uforholdsmessig dyrt, skriver innsenderen. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Odd A. Nilsen Bergen

Publisert: Publisert 15. april 2019 06:00







Det har hendt meg når jeg skal betale for en tjeneste at butikken eller tjenesteyter ikke tar imot penger, men bare betaling med kort. Jeg finner frem kortet og slår koden på maskinen som blir satt frem til meg. Da kommer melding på maskinen: «Feil kode. Prøv igjen». Bak meg vokser køen. Jeg blir nervøs, og etter tredje forsøk: «Kort sperret. Kontakt banken».

Betjeningen er høflig og sier vennlig at det er ikke så farlig, vi sender faktura. Turen går til banken, hvor jeg henvender meg til en person bak en pult og ber om hjelp til å åpne kortet. Svaret jeg får er at jeg må trekke kølapp, og vente til det blir min tur. Det trekker ut i tid.

Med alderdommen kommer plager som sukkersyke, som krever regelmessig tilførsel av næring, og blæren er heller ikke slik som i ungdommen. Før jeg får utført mitt ærend, må jeg rusle hjem med uforrettet sak.

Hjemme kontakter jeg barnebarnet, som kommer og ordner opp med å låse opp kortet. Jeg er nemlig avhengig av kortet for å ta ut penger i minibank. Det går greit, for i minibanken føler jeg ikke press, og har derfor ikke problemer med å huske koden. Jeg passer alltid på å ta ut rikelig med kontanter, slik at jeg slipper å komme i en vanskelig betalingssituasjon.

At bankene må drive rasjonelt og effektivt har jeg forståelse for, og de fleste av kundene klarer å ordne sakene sine uten spesiell assistanse. Å yte service til den gruppen jeg tilhører blir uforholdsmessig dyrt, banken skal tross alt tjene mest mulig.

Å bli gammel er ikke alltid like enkelt. Enda verre er det når man i utgangspunktet ikke var den som sto først i køen. Man føler seg ydmyket og fortvilet når man ikke strekker til med enkle ting. Men slik er det å bli gammel – akk ja.

