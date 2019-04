Båndtvangen er der av en grunn

DEBATT: Påbudet er en nødvendighet som i første rekke er satt av hensyn til faunaen i yngletiden.

UMERKELIG: Selv om vi mennesker ikke nødvendigvis ser, hører eller merker lemen og andre ville dyr når vi ferdes i skog og mark, er de likevel ofte rett i nærheten, skriver innsenderen. Foto: Jon-Arvid Himle

Inger Lise E. Haughem Bergen

Publisert: Publisert 12. april 2019 12:00







Nestleder i Bergen Unge Venstre, Stina Porsvoll, skriver i et innlegg at båndtvang er til ulempe for hunder og hundeeiere, og at båndtvangsreglene av den grunn bør «mykes opp». Innlegget viser et totalt fravær av forståelse for hvorfor båndtvangen faktisk er et lovpålagt påbud, og hvorfor det er så viktig at den overholdes.

I tilfelle Unge Venstre-lederen virkelig ikke er klar over at påbudet er en nødvendighet som i første rekke er satt av hensyn til faunaen i yngletiden – den tiden på året hvor ville dyr og fugler er på sitt aller mest sårbare – så opplyser jeg om det her.

Jeg håper Porsvoll (både i kraft av å være politiker og eventuelt hundeeier selv) innser nødvendigheten av å oppdatere seg. Også på det faktum at et stort antall dyr både lider og dør helt unødvendig hvert eneste år, nettopp på grunn av hundeeiere som ignorerer båndtvangen. Det skal svært lite forstyrrelse til i faunaen på denne tiden av året, før forsøket på å føre slekten videre er lagt i grus.

Selv om vi mennesker ikke nødvendigvis ser, hører eller merker de ville dyrene når vi ferdes i skog og mark, er de likevel ofte rett i nærheten. At hunden får teften av dem, må man som hundeeier ta høyde for, med de følgene det kan få dersom denne er løs og utenfor eiers kontroll.

Hunden kan selvsagt ikke klandres, den følger kun de instinktene sine. Og nettopp derfor har vi altså båndtvang, et påbud alle hundeeiere er pliktige å oppdatere seg om og etterfølge, politikere som andre.

