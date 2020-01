Folk må få skinne på sin egen måte

Det er fint at noen vil stå i resepsjonen uten å ha ambisjon om å bli hotellsjef.

UTDANNING: Nå trenger man nesten bachelor for å jobbe i matbutikk. Når ble utdanning viktigere enn personlige egenskaper? spør Veronica Norevik-Johnsen. Foto: PRIVAT

Veronica Norevik-Johnsen Jobbspesialist

Jeg var på kaffebesøk hos en venninne, og praten gled etter hvert over i utdanning og jobb. Vi har valgt hver vår retning, så vi snakket litt om ambisjoner og fremtidsplaner.

Selv har jeg et mål om å en dag bli teamleder/avdelingsleder. Hun var derimot velsignet tilfreds med å være assistent i barnehage og hadde ikke plan om utdanning, eller videre ansvar.

Det første jeg tok meg i å tenke var: Hvorfor ikke?

Min venninne fortalte at hun var veldig tilfreds i jobben sin, hadde passe med ansvar og likte arbeidsoppgavene som de var. Når folk spurte henne om hun ikke skulle ta utdanning som barne- og ungdomsarbeider for å få mer ansvar, så svarte hun at nei, det kommer ikke til å skje.

Den kvelden tenkte jeg på dette og hvordan samfunnet i stor grad har blitt; den såkalte mastersyken, om du vil. Når det er så mange studier og jobber å velge mellom, er det jo nesten forventet at man benytter seg av dette? Alle skal vel ta utdannelse?

I det minste en bachelor?

Det har gått litt fra «hva skal du bli når du blir stor» til «hva vil du spesialisere deg i». Går man ikke videre med utdanning etter videregående, eller synden selv – dropper ut av videregående, ja, da kan man kanskje tenke at her mangler det ambisjoner og mål.

Hva skal det bli av deg?

Nå trenger man nesten bachelor for å jobbe i matbutikk. Når ble utdanning viktigere enn personlige egenskaper? Må man ha fullført videregående for å bruke kalkulator, eller gi god kundeservice?

Man må ha master for å være sekretær i det offentlige mange steder. Hvorfor har det blitt slik?

Selvfølgelig er det bra at mange vil ta høyere utdanning. Vi har behov for dem. Men når jeg tenker etter, er det fint at ikke alle har et jag etter utdanning og karriere. At det finnes dem som vil være assistent, og ikke har ønske om mer. Det er også fint at noen vil stå i resepsjon på hotell uten å ha ambisjon om å bli hotellsjef.

Hvilke jobber sitter vi til slutt igjen med når flere og flere yrker krever mer og mer?

Utdanning er ikke for alle, og det kan finnes hundre årsaker til at noen ikke velger det. Men skal de da ikke få lov å jobbe i fremtiden?

Vi må ikke glemme at folk må få skinne på sin egen måte.

