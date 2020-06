Ein naiv og dårleg idé

Namnet Møhlenpris gjer oss bevisste på mannen bydelen er kalla opp etter.

Er det rett av bydelen Møhlenpris har namnet sitt frå ein slavehandlar? Nærleiken til historia gjer det enklare å hugsa den, meiner lærar Torbjørn Hovland. Foto: Elias Dahlen (arkiv)

Debattinnlegg

Torbjørn Hovland Lærar og historikar

I Bergens Tidende argumenterer Krf-politikar Tom Sverre Tomren den 9.6 for at me no bør skifta namn på Møhlenpris. Det meiner eg er ein naiv og dårleg idé.

Jørgen Thormøhlen var ein mann med haldningar me i dag aldri ville ha godteke. Å investera i slavehandel må vera noko av det verste ein kan bruka pengane sine på. Men han var også ein mann med kvalitetar.

På sitt beste var han ein drivande god forretningsmann. Han stimulerte handelen langs heile norskekysten, sende kvalfangstskuter til Grønland og bygde mellom anna ut både krutmøller, såpekokeri, bøkkeri og djupvasskai på Møhlenpris; området som vart kalla opp etter han allereie medan han levde.

Slik sett betydde Thormøhlen veldig mykje for Bergen og bergensarane ein periode av livet.

Lærar og historikar Torbjørn Hovland. Foto: Privat

No er det sjølvsagt ikkje slik at dei gode kvalitetane hans nøytraliserer det vondskapsfulle han var med på. Derimot stiller det oss ovanfor ein tanke det kan verka som Tomren ikkje er heilt medviten om: Ingen menneske er anten gode eller vonde. Det er ei fasettering i alle folk, eit spenn, som aldri vil forsvinna, uansett kor mykje me prøver.

Om me skal halda oss til ei historie i svart og kvitt, vil ikkje den historia me fortel vera menneskeleg, men derimot forma av ideologi, og kva majoriteten i samfunnet til ei kvar tid meiner er rett eller gale. Det vil ikkje vera historie, men ei forteljing om det me ynskjer at fortida skal vera.

Så kan ein seia at alt dette er vel og bra, og at ei namneendring trass alt ikkje er ei omskriving av historia. At Thormøhlen ikkje treng ærast med ein bydel, for at me skal hugsa på han. Likevel vil eg meina at dette ber i seg ein tanke om at me skal pussa på ting frå fortida som me ikkje likar.

Namnet Møhlenpris har ei over tre hundre år lang historie. Det er innarbeidd nærast i sentralnervesystemet til byen. Å endra dette namnet er ikkje vegen å gå inn i framtida. Me skal ta med oss det gode og det vonde. Og me skal snakka om det.

Om ikkje Møhlenpris hadde hatt det namnet staden har, kva er sannsynet for at me i dag kunne hatt ei bevisstgjering om mannen bydelen er kalla opp etter?

Eg er lærar. Når eg går tur med elevane mine på Møhlenpris, passar eg alltid på å fortelja dei om Jørgen Thormøhlen. Eg fortel at denne staden i Bergen er kalla opp etter ein mann som dreiv med slavehandel. Då sperrar elevane augo opp.

Alt vert mykje nærare når staden dei er på, eller gata dei står i, har ei så klår tilknyting til noko som ligg så langt bak i tida. Ting vert litt verkelegare, litt meir ekte.

Dette gir eit godt grunnlag for læring, både for elevar og vaksne. Ei læring som framhevar det komplekse i mennesket: Spennet mellom det gode og det vonde.

