Sorg i koronaens tid

Sorggruppemøtene var avlyst. Psykologtimen var utsatt.

Publisert Publisert Nå nettopp

Jeg føler meg så alene, i en tid hvor landet har stengt ned og folk holder seg inne, skriver Kine Olsen. Foto: Jan Faukner / Shutterstock / NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Debattinnlegg

Kine Olsen Skiptvet

Norge, mars 2020.

Jeg føler meg ensom, tenker jeg, mens jeg titter ut av vinduet. Det er så nakent ute. Stille. Ikke helt slik det pleier å være på en lørdag formiddag.

Gatene er tomme, ingen barn, ingen lek, ingen latter. Det er bare stille og forlatt. Det er slik jeg føler meg og. Ensom, stille og forlatt.

Det hjelper meg ikke at hele byen er gjort om til en spøkelsesby. Jeg pleide å sitte her og titte ut på menneskene, på livet og all gleden deres.

Tankene mine skremmer meg. Hva er meningen med alt dette?

Jeg rister dem av meg. Grøssinger går gjennom kroppen av å tenke på tilstandene i andre land. Jeg går heller videre bort til veggen jeg holder på å male.

Jeg ser malerpenselen dra seg frem og tilbake. Nesten som i takt. Dekker over en gammel og grå tapet. Lager nytt liv. Det er terapi i det her, tenker jeg, mens jeg ser rundt i rommet. Penselen jeg holder i hånden har skapt nytt liv til det gamle rommet.

Det er godt å kunne holde på med noe når hodet blir fullt av spinnende tanker om hva som foregår rundt i verden, og ikke minst hva jeg selv nylig opplevde.

Fragmentert og stykkevis kommer bildene tilbake mens jeg stryker malerkosten langs veggene. Bilder av min høygravide mage. Bilder av den lille jenten og hvordan hun bløt, myk og varm ble lagt oppå brystet mitt. Uten pust eller lyd.

Bilder av mitt indre rop om at hun måtte våkne, det måtte skje et mirakel. Og følelsen av at Gud ikke hørte mine bønner.

Bilder av kaoset. Beskjeden om at jeg måtte slite meg igjennom mange timer fødsel. Men uten premien i enden. Gråten til to foreldre som er helt sønderknuste.

Jeg føler meg så alene, i en tid hvor landet har stengt ned og folk holder seg inne. Lite aner vel noen om hva som foregår i hodet mitt akkurat nå.

Hjelpeapparatet må prioritere pandemien i første omgang. Sorggruppemøter er avlyst. Psykologtimen er utsatt og må tas over telefon når den tid kommer. Det er tungt å bære sorgen over sitt barn i koronaens tid.

Heldigvis har jeg fortsatt mitt andre barn som vet å lyse opp dagene. Jeg må jo bare være til stede.

Hvordan kan man skape rom for å sørge når dagene som egentlig skulle bli brukt til å hele seg selv, går med til å fylle timene med innhold for datteren sin når barnehagen er stengt.

Men samtidig er det akkurat dette som holder meg oppe, det som jeg holder fast ved. Kanskje koronaens tid faktisk har bidratt med å dra meg tilbake til virkeligheten igjen, ut av sorgens boble raskere enn forventet. Hvordan kan man la være å være til stede i en slik tid vi nå står i?

Jeg står her og undrer for meg selv, mens jeg stille fortsetter å male med penselen min. I et håp om å kanskje kunne dekke over og male bort alle vonde tanker og følelser, slik penselen dekker over det gamle og lager nytt liv i rommet. Male bort smerten og frykten som herjer over oss alle i verden akkurat nå.