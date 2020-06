Eg endra synet på kontantstøtta

Korleis gjekk eg frå å forsvare familiane sin rett til å velje, til å gi staten ein plass ved middagsbordet?

Vi må skrote ei ordning som held kvinner heime, medan mannfolka spring av garde med høgare lønningar, styreverv og posisjonar, meiner Marte Leirvåg i Høgre. Foto: BÅRD BØE

Debattinnlegg

Marte Leirvåg Fraksjonsleder (H) i Utvalg for barnehage, skole og idrett, Bergen Bystyre

«Mine meiningar har kanskje endra seg, men ikkje det faktum at eg har rett». Kåre Willoch-sitatet tek for seg den nærast tabubelagde haldninga: Politikarar får ikkje endre meining.

I alle fall ikkje fortelje om det.

Eg var 14 år. Årets sommarhit var Amy Diamond sin «What’s in it for me», og eg skulle ha fyrste dag i min aller fyrste sommarjobb på ein mekanisk verkstad.

Eg var einaste jente. Og blei bedt om å vaske, medan gutane fekk skru, vere med i verkstaden og måle. Kjekke ting.

Eg måtte vaske fordi eg var jente.

Frå den dagen har eg hatt eit meir enn bevisst forhold til at jenter blir diskriminerte i arbeidslivet på bakgrunn av kjønn. Korleis kan det vere slik? Det opplevast jo som så urettferdig. Difor har engasjementet mitt vore drive av eit mål om at jenter på 14 år i dag aldri skal oppleve det eg gjorde den gongen.

Når politikarar møter seg sjølve i døra, må dei hugse å helse, blir det sagt. Vel, «hallo» får eg seie. For no meiner eg at ordninga med kontantstønad må fjernast. Sjølv om kontantstønaden på kort sikt gjev fridom til familiane, gjev den mindre fridom til kvinnene på lengre sikt. Den bidreg til at fleire kvinner jobbar deltid.

Færre søkjer seg til stillingar med leiaransvar, og pengane kunne blitt brukte betre. På gratis barnehage, meir forsking på kvinnehelse og andre tiltak som gjer at vi kjem raskare tilbake på jobb etter fødsel.

På sikt kan vi kvinner ta igjen mannfolka på karrierestigen. Og tene det same som dei gjer.

For partiet mitt er fridom eit av dei viktigaste prinsippa. Du skal vere temmeleg fastgrodd oppe på Leninhøgda dersom du er motstandar av fridom. Men fridom kjem i ulike utgåver. Høgre sitt utgangspunkt er at gode samfunn vert bygde nedanfrå. Av enkeltmennesket, lokalsamfunna og familiane. Og det som er riktig for meg, er ikkje nødvendigvis det som er riktig for deg.

Men vi Høgre-folk likar også tal og fakta. Eg lærte at 96 prosent av dei som tek ut kontantstøna, er kvinner, at vi jobbar meir deltid og tek på oss den største delen av omsorgsoppgåver i heimen. Eg fann også ut at kvinner tek ut meir foreldrepermisjon og får mindre i pensjon. Sju av ti leiarar i privat sektor er menn, og 70 prosent av dei sysselsette i offentleg sektor er kvinner.

Det er ikkje kontantstønaden åleine som bidreg til alt dette. Men eg forstod at det er ein del av det store bilete. Eg endra syn i saka.

Før tenkte eg at dei som er for kontantstønad, er for alt som er godt og varmt i samfunnet. Kven er staten til å bruse inn på kjøkkenet til familiane, raske heimebaksten ut av hendene og sende barna vekk frå forsørgjaren som fødde dei – berre for å gi dei over til ukjende tilsette i barnehagen? Ikkje eg, tenkte eg. I alle fall ikkje før eg hoppa over til den mørke sida. Sjølv verdsmeistrane i OL slit med så høge hekkar.

I dag tenkjer eg at det er meir fridom i å sikre at kvinner kan tene det same som menn, og får dei same mogelegheitene i arbeidslivet, sjølv om det betyr at det minskar familiane sin fridom i andre enden.

Eg er ikkje imot at småbarnsforeldre skal få velje å vere heime med barna sine, dersom dei vil det. Men eg meiner at det ikkje er skattebetalarane som skal finansiere noko som bidreg til ein framleis kjønnsdelt arbeidsmarknad.

For eksempel bidreg kontantstønaden til at mange minoritetskvinner blir haldne varig utanfor arbeidslivet. Nøkkelen til velferd er nettopp arbeid. Og nøkkelen til faktisk fridom er løn og sjølvstende frå ein andre part.

Det betyr at me må skrote ei ordning som held kvinner heime, mens mannfolka spring av garde med høgare lønningar, styreverv og posisjonar vi er minst like dyktige til.

Menneska er politikkens mål. Og politikk handlar til sjuande og sist ikkje om kva dei på Stortinget kan vedta, men om menneske og korleis vi kan skape eigne, gode liv.

«What’s in it for me?» Vel, ikkje så mykje for den 14-årige jenta som ikkje fekk skru. Men det er mykje i det ønskjet om endring, som oppstod der og då. Mitt politiske engasjement tek utgangspunkt i at samfunnet skal gi større mogelegheiter for alle enn det vi gjer i dag. Også for kvinner. Difor endra eg meining.