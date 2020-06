Det jeg savner aller mest

Den siste tiden har jeg kjent på et savn, noe jeg ikke helt har klart å definere. Nå har jeg funnet ut hva det er.

Merethe Svanevik Frøyen

Merethe Svanevik Frøyen

Jeg liker å se på meg selv som en som vet hvem hun er, og jeg er ganske bevisst mine ulike karaktertrekk og særegenheter.

Når jeg blir gjort oppmerksom på sider ved meg selv, er jeg som regel klar over de fra før.

For eksempel ble jeg i min tidligere jobb beskyldt for å snikmosjonere. Dette var en rettmessig beskyldning, og jeg var klar over det selv. Jeg tok alltid trappene i stedet for heisen når jeg skulle i møter.

Om noen trengte hjelp til å bære noe opp noen etasjer, var jeg rask til å melde meg, og ikke minst var jeg den første til å si at «det går fint, jeg kan gå» når vi skulle til møter, og bilen var full. Så beskyldningen var på sin plass, og jeg visste det fra før.

Men den siste tiden har jeg oppdaget noe nytt, noe jeg ikke var klar over ved meg selv. Jeg har hatt hjemmekontor siden 12. mars og tenkte at det ville gå helt fint.

Jeg er en relativt introvert person, noe jeg er veldig klar over, så savnet etter kolleger ville jeg fint kunne dekke ved hjelp av zoom-møter. Dessuten er det få personer på kontoret der jeg jobber, så forskjellen blir ikke så stor.

I tillegg har jeg hatt mann og barn hjemme store deler av tiden, så mitt behov for sosialisering ville bli dekket, og vel så det.

Likevel har jeg den siste tiden kjent på et savn, noe sosialt jeg ikke helt har klart å definere. Etter hvert har det gått opp for meg hva det er:

Når jeg drar på jobben, snakker jeg ikke bare med kollegene på kontoret. Jeg slår av en prat med han bak meg i køen på Rema, jeg tuller litt med vaktmesteren når jeg møter han i bakgården, og jeg stikker innom frisøren for å kjøpe en sjampo, og kommer leende ut igjen.

Til og fra jobb tar jeg båt hver dag til noenlunde samme tid. På båten er det nærmere 300 personer. Det er få jeg kjenner, men likevel nesten ingen fremmede ansikter.

Vi ser hverandre hver dag. Noen hilser jeg på, og noen slår jeg av en kort prat med, selv om jeg ikke vet hvem de er. Som han med hunden som jeg treffer når jeg er ute på tur om kveldene, eller hun som trener på samme senter som meg.

På båten er det også noen jeg kjenner godt, stort sett kolleger fra ulike jobber og ulike perioder, og noen jeg kjenner fra helt andre steder.

Det er disse jeg foretrekker å sitte sammen med på overfarten. Det er disse øynene mine søker, når jeg kommer om bord og forsøker å finne ut hvor jeg skal sitte.

Noen ganger finner jeg dem ikke og sitter aleine, andre ganger finner jeg dem trengt inn mellom naboer eller andre de kjenner. Da utveksler vi et oppgitt blikk, og jeg setter meg et annet sted. Men de fleste gangene sitter vi sammen, det er slik det skal være.

Vi prater, ler og sladrer, og humøret er på topp når vi går av båten. Det er dette jeg savner mest. Disse viktige sosiale relasjonene jeg ikke har reflektert over, fordi de faller utenfor alle de vanlige kategoriene. De er ikke familie, venner eller kolleger, og regnes derfor ikke med på samme måte.

Likevel er dette relasjoner som jeg har oppdaget utgjør en stor andel av mitt sosiale liv; personer som jeg treffer daglig, og gjerne tilbringer mer tid med enn med mange av mine venner.

Jeg innser at jeg har drevet med sniksosialisering i stor skala over lang tid. I så stor grad at jeg kanskje har overvurdert min egen introverthet.

Jeg innser også hvor viktig alle disse småmøtene med ulike mennesker hver dag er, selv for en tilsynelatende introvert person som meg.

Noe annet og enda viktigere som har slått meg, er tanken på at for noen mennesker, som kanskje ikke har en stor familie som meg og en jobb der de kan være sosiale, er kanskje denne tilfeldige lille samtalen med meg, eller en annen fremmed på båten eller butikken, akkurat det lille sosiale møtet som gjør at de i dag føler seg litt mindre ensomme.