Det spiller ingen rolle. For jeg har minnene.

Høstmørket er her. Regnet klasker mot stuevinduet. Det blåser. Minst stiv kuling. Jeg løper de 100 meterne til bilen. Det hjelper ikke. Jeg blir søkk våt. Bilrutene dugger. Fuktigheten på klærne limer seg inntil huden. Kroppen stivner. Men det gjør ingenting. For jeg har minnene.

Det kan regne i 100 dager i strekk. Eller 150. Det kan blåse de neste fire månedene. Stiv eller sterk kuling. Liten eller sterk storm. Kom med det. Det spiller ingen rolle. For jeg har minnene. Minnene om solskinnet over verdens vakreste by. Minnene om helikopterbildene mellom de syv fjell. Om det enorme folkehavet opp Fløysvingene. Den elleville stemningen opp Laksebakken. Mobiliseringen på Askøy. De bunadskledde på Askøybroen. Minnene om begeistringen på Rong. På Ågotnes. På Bønes. På Laksevåg. Opp Løbergsveien. Gjennom Kong Oscars gate. På Vetrlidsallmenningen. I Sandviken. På Bryggen. I Bergen sentrum.

Og i Byparken. Spesielt den søndagen. Herre min hatt! Jeg minnes om hvordan byens befolkning stilte opp. Om hvordan byen kokte. Noen østlandsaviser snakket om Holmenkollen-stemning. Holmenkollen med Norges største idrettsstjerner og en garanti for norsk seier i 70 prosent av øvelsene? Glem det da. Denne prestasjonen fra bergensere, askøyværinger og folket fra Øygarden og Sotra var 100 ganger større enn det.

I sykkel-VM kunne man kanskje ett navn eller to. Kanskje tre. Maks fire. I hvert fall den gjennomsnittlige tilskuer. Og sjansen for norsk seier var minimal. Dette var så mye mer enn Holmenkollen-stemning!

Det var en oppvisning i begeistring og patriotisme. En oppvisning i engasjement og nysgjerrighet. Og de tilreisende fra resten av landet kastet seg med. Takk Bergen 2017, Norges Cykleforbund, UCI, Bergen kommune, Politiet, Brannvesenet, Ambulanse, Skyss og de mange hundre frivillige. Og takk til alle dere andre.

Og sist men ikke minst. Takk, Bergen! Dette var den siste bekreftelse på det jeg egentlig allerede visste. Denne byen er verdens vakreste. Verdens beste å bo i. Verdens beste til å mobilisere mot et felles mål og en felles opplevelse. Jeg bare elsker denne byen. Og disse innbyggerne. Her skal jeg bli. For evig og alltid. At solen også kom er ingen tilfeldighet. Det sto skrevet i stjernene. Selvsagt gjorde det det.

Velkommen til høstmørket. Til regnet. Til stormene. Nå kan dere bare komme. Alle sammen.

For vi har minnene.