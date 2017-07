Jeg er nesten tretti, og rundt meg popper det opp både frierier og bilder av hunder ved et «mom and dad are getting me a human»-skilt på Facebook.

Jeg har fått spørsmålet så mange ganger: «Har du fått deg kjæreste?» Jeg svarer nølende at neeeei, det har jeg ikke, mens jeg vrir meg ukomfortabel i stolen og ser vekk. Burde jeg få meg kjæreste? Må jeg ha kjæreste for å være bra nok?

Dette ytre presset har stresset meg. Jeg har prøvd meg på kjæreste et par ganger, men taklet det ikke, og forholdet varte omtrent like lenge som en blomsterbukett. Jeg klarer ikke nærheten, orker ikke å hele tiden skulle klemme, sitte inntil, holde rundt. Jeg er en klemmeperson, og elsker klem, men ikke for mye. Å skulle holde hender utendørs var mer enn jeg kunne takle. Så jeg ga opp forhold og la det på hyllen. Jeg pleier å glemme det som ligger øverst på hyllen, så om det støver ned eller om jeg tar det frem en gang, får tiden vise.

Jeg er nesten tretti, og rundt meg popper det opp både frierier og bilder av hunder ved et «mom and dad are getting me a human»-skilt på Facebook. Og jeg gleder meg med dem. Jeg bare har ikke behov for det samme. Jeg håper jeg blir tante en gang, men om jeg skal bli mor vet jeg ennå ikke. Heller ikke om jeg skal ha kjæreste. Jeg sa til en masete (velmenende) venninne at hun kunne spørre meg igjen om to år, om jeg var klar for å begynne letingen.

Det er visst uforståelig at jeg ikke er på let. At jeg er singel og ikke engang prøver å finne noen. «Vi er single, men smaker like godt», står det ved banandisken i butikken, der hvor de single bananene er lagt. Av en eller annen grunn vil folk helst ha klaser, og de single blir igjen. De single bananene smaker like godt, og det gjør også livet som singel, om det er det man ønsker.

Forfatter Gro Dahle sa i et intervju at ikke alle trenger venner. Og jeg tenkte med meg selv at ikke alle trenger kjæreste heller. Jeg trives slik det er nå, og eneste grunn til at jeg har stresset litt med dette med kjæreste, har vært at de rundt har gitt meg et behov jeg ikke hadde.

Neste gang jeg får spørsmålet, skal jeg svare:

«Jeg er lykkelig ugift, og har fire små fisker. Flere på vei!»

Og jeg skal ikke se vekk eller vri meg ukomfortabelt. Jeg skal smile og se fornøyd og sikker ut – slik jeg nå er. For det er når jeg gjør det som er best for meg at jeg har det bra, ikke når jeg følger drømmen andre har på mine vegne. Så får jeg ta stilling til om mitt behov for kjæreste er endret, om to år. Til da kan jeg tulle meg inn i dobbeltdynen min alene, akkurat slik jeg liker det.

