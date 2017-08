For oss som løper risikoen for å bli lemlestet eller drept av nazistene, ser denne saken helt annerledes ut.

Onsdag 2. august fastslår BT på lederplass at «Nynazister har også ytringsfrihet». Jeg er helt enig i at ytringsfriheten er lite verdt hvis den ikke omfatter meninger som vi er rykende uenige med og anser for å være ufyselige. Noen av kritikerne av Kristiansand-politiet har formulert seg slik at de ikke ser ut til å ha tatt høyde for dette viktige poenget. Men det er faktisk ikke det som er kjernen i saken.

For oss som løper risikoen for å bli lemlestet eller drept av nazistene, ser denne saken helt annerledes ut. Når noen praktiserer sin ytringsfrihet i form av vold og trusler mot utsatte grupper, kan man ikke bare si at det må de få lov til å gjøre i ytringsfrihetens navn. Slike «ytringer» retter seg nemlig direkte mot disse andre gruppenes ytringsfrihet. «Ytringsfrihet» står opp mot ytringsfrihet. Det dilemmaet har BT oversett.

«Knus homolobbyen» var parolen for demonstrasjonen i Kristiansand. Den såkalte Nordiske motstandsbevegelsen (DNM) er tett knyttet til voldsbruk. Vi som er homofile i Norge, har all grunn til å frykte at parolen er bokstavelig ment.

I juni 2016 ble transpersonen Madeleine Delbom myrdet av svenske nazister. I februar i år ble tre menn og en kvinne dømt for drapet. Fem andre i det samme miljøet ble dømt for medvirkning eller for å ha unnlatt å avsløre drap som de kjente til. Det grundig planlagte drapet skjedde ved at Madeleine ble strupet med en flaggline i baksetet på en bil, og deretter ble hun trukket ut på bakken og knivstukket til døde. Av pressefoto i svenske medier fremgår det at to av drapsmennene deltok i Den nordiske motstandsbevegelsens nazimarsj i Borlänge 1. mai 2016, altså seks uker før drapet.

Blant dem som gikk foran i Kristiansand-marsjen var den svenske nazisten Pär Öberg, som er talsperson for DNM. Da svenske Expressen 5. februar spurte om han syntes at det var problematisk at folk som sympatiserer med DNM var dømt for drapet på Madeleine Delborn, ville han ikke svare. Og de marsjerte altså sammen i Borlänge 1. mai seks uker før drapet.

I den samme nazimarsjen i Borlänge gikk også minst en av nazistene som senere ble fengslet for bombeangrep i Sverige, ifølge NRK 28. februar i år. NRK meldte at det svenske sikkerhetspolitiet kopler medlemmer av DNM til bombeattentater mot en bokhandel og mot asylmottak. Svenske Expressen skriver 5. februar at «Säkerhetspolisen bedömer att Nordiska motståndsrörelsen har en hög våldskapasitet och att partiet utgör ett allvarligt hot mot meningsmotståndare».

I nazimarsjen i Borlänge gikk også ledende folk i den norske avdelingen av DNM. Seksjonsleder Jørn Presterudstuen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) uttalte seg 28. februar til NRK om det norske nazistmiljøet. Han sa: «Vi mener at det er tette bånd mellom vårt miljø og det svenske miljøet, og en utvikling i det svenske miljøet mot stadig mer og tøffere voldelige aksjoner frykter vi at kan påvirke også individer i Norge til å gjennomføre tilsvarende aksjoner her.»

Det hører med i dette bildet at lederen av DNM, Simon Lindberg, kopler jødehat og homohat. På organisasjonens nettsider skriver han: «Kanske är det därför inte så förvånande att homolobbyn grundades av en jude och har framdrivits av sionistiska organisationer ända sedan dess som en medveten del i en kamp för att negligera det nordiska folket?!»

Dette er selvsagt sludder, men det er en giftig blanding.

Demonstrasjonen i Kristiansand var et målrettet anslag mot det som LHBT-personer gjennom mer enn 60 års organisert kamp har klart å oppnå av ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og frihet til å leve i tråd med våre dypeste og beste følelser. Det er en rekke eksempler på at homofile, lesbiske og transpersoner er blitt utsatt for vold og drap av høyreekstremister og nazister. Jeg synes vi må kunne kreve at det blir tatt på alvor at LHBT-personer kan føle frykt, og at en del kan komme til å gå tilbake til tidligere tiders taushet.

Denne dimensjonen har dessverre BT oversett.