Påstandene fra Honoria Bjerknes Hamre faller på sin egen urimelighet.

SV-politiker og medlem av Hardanger villfisklag, Honoria Bjerknes Hamre, påstår i BT 13. februar at Venstre har ofret arbeidet med villaksen i Hardanger for å få plass i regjeringen. Det er et utsagn som faller på sin egen urimelighet.

Venstre arbeider for å få på plass en genbank for villaksen i Hardanger.

I påvente av at dette kan realiseres, sørget Venstre i behandlingen av statsbudsjettet for 2018 for at det innsamlede genmaterialet for laksefisk i Hardanger blir tatt vare på og brukes som virkemiddel for å bevare det genetiske mangfoldet i lakse- og ørretbestandene.

I dette ligger det selvsagt en føring om at vi må få på plass genbanken så fort vi kan.

Venstre har i budsjettsammenheng sørget for tiltak for villaksen i hele perioden fra 2013 til 2018. Vi har økt bevilgningene til lakselusforskning i regi av Havforskningsinstituttet og kontroll av lakselus i regi av Fiskeridirektoratet. Venstre har sørget for bevilgninger til laksetrappen i Vefsna, slik at elven igjen kan gjenoppstå som en av Norges viktigste laksevassdrag, og fått på plass laksesperre i Driva på Nordmøre.

Venstre har også sørget for at bevilgningene til kalking, villaks og vanndirektivet har økt betydelig i hvert eneste budsjett siden vi inngikk samarbeidsavtale med Høyre- og Frp-regjeringen i 2013.

Bevilgningene er langt høyere nå enn under den rødgrønne regjeringen.

I Jeløy-plattformen har Venstre fått gjennomslag for at det skal lages en handlingsplan for å oppfylle kvalitetsnormen for villaks.

Med dette bakteppet er det vanskelig å forstå hvorfor Hardanger villfisklag velger å gå til angrep på nettopp Venstre, men det får stå for deres egen regning.