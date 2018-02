Breivik kaller meg SV-politiker og sier jeg er medlem av Hardangerfjord Villfisklag. Ingen av delene stemmer.

Da jeg skrev innlegg til BT om Venstre og villaksen i Hardanger (BT 13. februar), presenterte jeg meg som representant for Naturvernforbundet Hordaland. Tittelen kom ikke med da teksten ble trykket. Dette førte til at Venstres Terje Breivik i BT (16. februar) opptrer som totalt forvirret når det gjelder min tilknytning. Han kaller meg SV-politiker, noe jeg ikke er. Han sier jeg er medlem av Hardanger Villfisklag, noe jeg heller ikke er.

Venstre har gjort mye bra for villaksen, ikke bare i Hardanger, men i hele landet. I 2017 var Venstre med på å stemme for en bevilgning som skulle gå til bevaring av det innsamlete materialet for laksebestandene i Hardanger.

Men der var ingen midler til ytterligere innsamling av villfisk.