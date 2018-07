Vi kan heller hjelpe dagens barn gjennom å bygge en grønn by for fremtiden.

I BT 24.07 kritiserer Trym H. Aafløy meg for at jeg forsvarer Bybanen og bompenger, og han spør hva jeg vet om å levere barn i barnehagen.

Jeg innrømmer gjerne at jeg aldri har levert i barnehagen, men jeg håper at det ikke diskvalifiserer meg fra å mene at Bergen skal bli en grønnere by med et bedre kollektivtilbud. Jeg har full forståelse for at enkelte barnefamilier opplever et større behov for å bruke bil i hverdagen enn det jeg gjør, men vi kan ikke la være å føre en grønn og fremtidsrettet kollektiv- og byutviklingspolitikk av den grunn.

Bilistene påfører samfunnet kostnader i form av økt forurensing og lengre køer. Deler av denne kostnaden er det rimelig at de dekker ved å betale bompenger.

Om det er barnefamilier Aafløy er bekymret for, bør han bruke kreftene sine på andre politiske tiltak enn lavere bompenger. Det å senke bompengene er et lite treffsikkert tiltak.

Vi kan heller hjelpe dagens barn gjennom å bygge en grønn by for fremtiden. For meg er dette den viktigste saken i lokalpolitikken, mens Aafløys viktigste sak er å gjøre det billigere å forurense.

Fremtidens Bergen må bli grønnere. Da kan vi ikke legge til rette for økt biltrafikk. I stedet må vi prioritere gange, sykkel, buss og ikke minst Bybanen.