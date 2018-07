Griseviser med fyll og sex har ingenting å gjøre i et slikt program.

TV2s torsdagsprogram kl. 20 «Allsang på grensen» beveger seg gjentatte ganger langt over grensen for hva som sømmer seg for et allsang-program hvor svært mange barn er til stede – både på arenaen og fremfor skjermene hjemme.

Kathrine Moholt og teamet rundt programmet må virkelig skjerpe seg med hva de slipper framfor kamera! «To fulle menn rider igjen», og tekster som henspiller på alt annet en uskyldig sommer-moro!

All ære til artister som Alexander Rybak, Tor Endresen og Elg & Dance with a Stranger! Men flere andre klarte å flytte moralgrensen langt under det akseptable.

Allsang skal bestå av sanger folket er kjent med innenfor alle sjangre. Men drikkeviser og griseviser med fyll og sex har ingenting å gjøre i et slikt program.

Det bør i samme åndedrag nevnes at «Allsang på Skansen» (Stockholm) på NRK2 på tirsdag har et lunt og godt, variert og gjennomtenkt program.