Det føles som et hardt slag i magen at noen av studentene våre føler de ikke hører til.

Én av tre studenter føler seg ensomme, ifølge nye tall fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (Shot). Tallene viser at 23 prosent savner noen å være sammen med, 17 prosent føler seg utenfor, og 16 prosent føler seg isolert.

Det føles som et hardt slag i magen.

Studietiden er en tid for personlig, faglig og sosial utvikling. Det er en tid hvor man skal oppleve, lære og være nysgjerrig på verden. I går ønsket jeg et mangfold av studenter velkommen til Høgskulen på Vestlandet med ønske om hell og lykke for hver og en av dem i – og etter – studietiden.

Privat

Det gjør vondt å tenke på at noen av studentene våre kjenner en følelse av å ikke høre til.

Min oppfordring til alle nye studenter er å delta. Bli kjent med medstudenter, søk deg til et sosialt nettverk, engasjer deg i en organisasjon, vær en aktiv deltaker i fagmiljøet ditt. Studentmassen er mangfoldig, det er tilbudet av aktiviteter også.

Når vi blir presentert for tall som viser at et så stort antall studenter er ensomme, må vi ta det på dypeste alvor, og ta ansvar for å ta vare på hverandre både i og utenfor undervisningsrommet. Vi har alle et ansvar for å inkludere, se og strekke ut en hånd om vi opplever at noen faller utenfor.