Regjeringssamarbeid virker forhastet og uklokt, uansett utfall på fredag.

KrFs strategi før valget i 2017 ble sterkt kritisert og kostet partiet dyrt. Partiet trenger derfor en tydelig retningsavklaring før neste stortingsvalg, og den pågående debatten er både nødvendig og velkommen. Men prosessen oppleves ikke som gjennomtenkt og god, snarere som et hastverksarbeid med press fra ulike hold.

Medlemmene er i realiteten gitt to vidt forskjellige alternativ som skal stemmes over innen få uker, og begge innebærer regjeringssamarbeid. På kort tid blir nå alle lokal- og fylkeslag tvunget til å velge side. Samtidig som alternativene spriker, innebærer de begge også regjeringssamarbeid. Det er både et krevende og et drastisk valg.

I tillegg bryter begge alternativene med de forventningene KrF skapte hos velgerne før valget 2017: Å ikke gå inn i regjering med Frp, og frede Erna Solberg som statsminister.

At KrF med kun fire prosent oppslutning skal inn i regjering nå, virker forhastet og uklokt. Partiet har de siste fem årene hatt en viktig vippeposisjon. På tross av lav oppslutning har vi fått over 40 gjennomslag ved å søke støtte på begge sider fra sak til sak. En H/Frp/V/KrF-regjering vil bli en flertallsregjering som ikke er avhengig av andre. Men det kan også bety at kamelene blir store å svelge for et lite parti.

Går vi til venstresiden, vil vi få en mindretallsregjering som må forholde seg til SV. Dermed får SV den viktige vippeposisjonen KrF har nå. Vi har heller ingen erfaring med regjeringsforhandlinger med Ap og vet foreløpig lite om hva de er villig til å ofre for KrF.

Et tredje alternativ som ikke bryter med valgløftene, er lansert, men har fått lite plass i debatten. Alternativet innebærer at KrF beholder sin posisjon som vippeparti, og fortsetter i opposisjon på ikke-sosialistisk side. Slik kan KrF forbli i sentrum og søke samarbeid fra sak til sak på begge sider.

På tross av over 40 politiske seire vil noen likevel hevde at denne posisjonen ikke har ført frem. Det kan skyldes at gjennomslagene ikke er blitt verdsatt nok av partiledelsen, som heller ikke har vist tydelig stolthet i dette arbeidet.

Forslaget om den tredje vei er ment å gjelde ut perioden, og sier ikke at dette nødvendigvis er veien videre etter neste valg. Vi mener at det beste valget nå, er å forbli i opposisjon.