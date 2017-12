Regjeringen velger å kutte i støtten til de familiene i landet vårt som har minst. Hvordan er dette en tydelig satsing mot barnefattigdom?

Romjulen er på hell. De fleste begynner å bli mette på julematen og alle julekakene. Mange barn gledes over gavene de fikk til jul, mens andre kjenner på stresset for å ikke ha tid til å bytte gavene de fikk, den de fikk to av.

Samtidig som store deler av Norges befolkning fråtser i mat og gaver, er det noen mennesker vi glemmer i julen. De man skulle tro feiret sin favoritt høytid, men som kanskje gruer seg til å begynne på skolen på nyåret fordi de må lyve om hvilke gaver de fikk til jul. De menneskene som ikke har en hørbar stemme, nemlig de fattige barna i landet vårt.

Ett av ti barn i Norge regnes som fattig, det vil si barn i husholdninger med en inntekt som er lavere enn 60 prosent av medianinntekten i Norge, ifølge Barne- ungdom og familiedirektoratet. Barna mangler ikke det grunnleggende som tilgang til rent vann, mat og husly. Men deres fattigdom hindrer dem i å delta i samfunnet på lik linje som andre.

98.000 barn kan kanskje ikke gå i barnebursdager fordi de ikke har råd til en presang, delta på fotballaget fordi de ikke har råd til et par fotballsko. Og 98.000 barn tør kanskje ikke å invitere venner hjem fordi de ikke vil vise til andre hvor de bor. Dette er barna som blir glemt.

Erna Solberg sa nylig at det var viktig med en tydelig satsing mot barnefattigdom. Derfor er det skuffende når regjeringen taler varmt om hva som bør gjøres, men så velger å gjøre det motsatte. For regjeringen vil kutte i støtten til uføre og øke prisen for en barnehageplass. Regjeringen velger å kutte i støtten til de familiene i landet vårt som har minst. Hvordan er dette en tydelig satsing mot barnefattigdom?

Det er absolutt ikke gjort nok for å håndtere barnefattigdommen i Norge. Vi mener det må gjøres større grep, og det må gjøres nå. Fattige barn skal ha like muligheter som andre barn i landet vårt. Derfor må det innføres et kulturkort for barn og unge som sikrer gratis eller rimelig adgang til kino, fotballkamper og andre kulturarenaer.

Dette bidrar til at barna kan få delta på aktiviteter på lik linje som andre barn. I tillegg vil vi doble barnetrygden, men skattlegge den på lik linje som inntekt. Det vil sørge for at de som har minst vil få mer, og de som har mest vil ikke få penger fra staten som de ikke trenger.

Alle barn i landet vårt fortjener de samme mulighetene. La oss gå inn i det nye året med en politikk som hjelper de fattige barna til å bli involvert i samfunnet, på lik linje med andre barn. La de få glede seg til høytidene. La oss sørge for et godt 2018 for alle!