DEBATT: Kan et apotek være bekjent av å ha en ansatt som ikke vet forskjell på natron og natriumklorid?

Apotekdriftere er ikke som andre næringsdrivende. Forleden var jeg innom et apotek for å få tak i legemidler. Denne gangen gjaldt det salttabletter. Det tar jeg innimellom, fordi de antidepressive medisinene jeg bruker forstyrrer elektrolyttbalansen.

Jeg var alene i butikken, utenom to ansatte og driveren. Den ene limte en pult, hun så ikke opp da jeg kom, de andre bladde i noen permer. Ingen av dem syntes å merke at det her kunne tjenes noen kroner.

«Hei, hallo», ropte jeg så forsiktig jeg kunne. Ingen reaksjon. Etter hvert hørte jeg den ansatte som var beskjeftiget med pulten bak meg rådgi en kunde om C-vitaminbruk mot forkjølelse. Men meg som holdt kølappen mot en blinkende tavle, enset ingen.

Jeg ropte på ny. Endelig krøp det et individ frem fra hyllene bak disken. Det meste av det jeg skulle ha, hadde de ikke, men natriumklorid hadde de, det var hun brennsikker på. Trodde jeg. Det vil si – jeg måtte tro henne, for den dagen var øynene mine umedgjørlige av at jeg hadde oppholdt meg i for mye skarpt lys. Så jeg tok det jeg fikk, betalte og gikk.

Først dagen etter skulle jeg svelge en tablett, men jeg tok en titt på tablettesken først. Og da fikk jeg se at det var natron jeg hadde fått. Men da var mitt apotek stengt, og jeg fikk ikke returnert varen.

Ja, vi lever i et kunnskapssamfunn. Men kan et apotek være bekjent av å ha en ansatt som ikke vet forskjell på natron og natriumklorid? Tilfredsstiller dette apoteklovens krav?

Jeg kom i hu en NRK-sak om en hjertesyk mann som droppet hjertemedisinen som legen hadde skrevet ut fordi den apotekansatte hadde gitt råd om det. Manglende behandling med Albyl-E kunne i verste fall resultert i nytt hjerteinfarkt med fatalt utfall, sa en kommuneoverlege til NRK.

Å levere ut feil legemidler er alvorlig. Alvorlig er det også at apotekene ikke ajourfører sin varebeholdning. Jeg har ofte opplevd at apoteket mangler livsnødvendige apotekvarer. Det er ikke bare irriterende etter å ha stampet en lang dag i kø hos fastlegen for resept, det er også en arroganse i forhold til norsk lov.

Jeg mener at et apotek ikke er en vanlig pølsebod, derfor er det konsesjonspliktig og pålagt å holde varer i henhold til apotekloven, der det står: «Apoteket skal ha rutiner for tilførsel av varer som sikrer rask levering til lager av varer som omfattes av forhandlingsplikten».

Så hva er feil? Det finnes bare én kur for å ta knekken på dette systemet: fri konkurranse. La Rema og Kiwi selge reseptbelagte apotekvarer. Ikke fordi de er bedre eller verre enn folk som jobber på apotek, men fordi fri konkurranse er et mektig pedagogisk instrument. Det er det eneste som kan disiplinere aktørene til å yte sitt beste.