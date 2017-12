Er du trygg på at julegavene dine ikke er blitt laget gjennom barnearbeid eller slavearbeid?

Hadde du bodd i USA under «slavetiden» ville du vel selvfølgelig ha vært med å kjempe for å løsrive slaveriet. Hva er tankene dine om slaveri i dag?

FN anslår at hele 40,3 millioner mennesker er ofre for moderne slaveri i 2016. Av disse menneskene var 24,9 millioner i tvangsarbeid og 15,4 millioner i tvangsekteskap. 152 millioner barn i alderen under 17 år er ofre for barnearbeid. Det er uten tvil flest kvinner som er utsatt.

Rundt 66 millioner mennesker er videre på flukt i verden på grunn av krig og forfølgelse. Disse menneskene er enten på flukt i eget land eller de har flyktet til andre land. Det omtrent like mange flyktninger i verden som det bor mennesker i Storbritannia alene.

Ifølge The Independent er nettopp hovedstaden i Storbritannia, London, ikke bare et yrende internasjonalt finansmarkedet, men den til vanlige velfungerende storbyen har nå også utviklet seg til å bli en internasjonal hub og et ettertraktet marked for utnytting av flyktninger og moderne slaveri.

Det er estimert at det er 13.000 slaver i Storbritannia alene. De bor i fangenskap, og jobber uten mulighet til å leve fritt, eller tjene egne penger til eget livsopphold. Ofte er dette mennesker utsatt for menneskesmugling som jobber illegalt innen bransjer som bygg, renhold og restaurantbransjen. Noen tvinges også ut i prostitusjon.

Øyvind Toft

Det faktum at vi snart går inn i år 2018, i et verdenssamfunn hvor slaveri er mer vanlig enn hva det var da det ble «avskaffet» på 1800-tallet, og at det finnes flere slaver i dag enn noensinne i menneskets historie, bør sjokkere oss. I forlengelsen av sjokket bør vi skamme oss over den manglende kunnskapen om tema.

Jeg er ikke i tvil om at produkter vi i dag kjøper på det legale og åpne markedet, kan være produsert gjennom illegal arbeidskraft og pengeflyt.

Et helt konkret eksempel på dette er barnearbeid og slaveri i sjokoladeindustrien. Det er mye snakk og engasjement om den nye sukkeravgiften og sjokolade i media om dagen. Selv savner jeg en offentlig debatt om en annen viktig råvare som benyttes i sjokoladen: kakaobønner.

Sjokolade er et produkt av kakaobønnen som hovedsakelig vokser i det tropiske klimaet i Vest-Afrika, Asia og Latin-Amerika. Ghana og Elfenbeinskysten leverer mer enn 70 % av verdens kakao. Kakaoen som dyrkes, vokser og høstes der, selges til et flertall av sjokoladeselskaper, inkludert de største i verden.

I de siste årene har en rekke organisasjoner og journalister bevist at det forekommer et utbredt bruk av barnearbeid, og i noen tilfeller slaveri, på kakaoanlegg i Vest-Afrika.

Næringen har som en konsekvens av disse avsløringene, blitt stadig mer hemmelighetsfull. Det har gjort det vanskelig for journalister å få tilgang til gårder der en mistenker at menneskerettighetsbrudd fremdeles forekommer.

I 2010 satt myndighetene i Elfenbeinskysten tre journalister i varetekt etter at de har utgitt en artikkel som avslører regjeringens korrupsjon i kakao-sektoren. 8 år tidligere ble en journalist kidnappet og drept etter å ha rapportert om korrupsjon i samme land.

Fremdeles leverer gårder i Vest-Afrika kakao til internasjonale giganter og avslører bransjens direkte forbindelse med de verste former for barnearbeid, menneskehandel og slaveri.

I tiden fremover vil internasjonale aktører markedsføre seg tungt her i Norge for at du og jeg skal kjøpe deres produkter. Alt for at vi skal få kost oss litt ekstra i disse gode og trygge juletider.

Moderne slaveri opprører meg dypt. Personlig har jeg bakgrunn fra både Norge og Afrika. Med afrikansk hudfarge og vikingblod i årene kan en kanskje si at jeg et produkt av to kontinenter. Jeg er født og oppvokst i Bergen, og bergenser av hele mitt hjerte. Med mor fra Søreide utenfor Bergen og far fra Lagos i Nigeria kjenner jeg en sterk tilknytning til det afrikanske kontinent.

Jeg håper vi som lever i et trygt land som Norge kan bruke førjulstiden til å reflektere over hvordan vi sammen kan bidra til mer forståelse og respekt for mennesker utenfor våre egne landegrenser – men også her hjemme.

Vi bærer alle på et felles ansvar for å ta vare på hverandre og jorden vi bor på.

Mitt høyeste ønske for juletiden er at vi alle tenker litt mer over våre egne kjøpevaner, og hva bedriften din og kontaktene dine i både privat og offentlig virksomhet kan gjøre for en bedre verden. Små løsninger kan gi stort utfall. Jeg har troen på oss!

«Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er fremgang. Å arbeide sammen mot samme mål er suksess.»

Med ønske om en hyggelig og fredfull juletid.