Jeg råder arbeidsgiver til at dersom vilkårene for avskjed er til stede, så bruk dette.

Jeg merker meg at Eli Glambek i BT fredag 1. desember er overrasket over at jeg mener at grov seksuell trakassering bør og skal ende med avskjedssak. I artikkelen sin nyanserer hun et bilde, som jeg langt på vei er enig i. Vilkårene for å avskjedige en ansatt er at den ansatte har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller vesentlig mislighold av sin stilling.

Dersom arbeidsgiver går til oppsigelse av en ansatt og den ansatte mener seg usaklig oppsagt og tar saken for retten, kan den ansatte kreve å få stå i stillingen til saken er avgjort i retten. Å få avgjort en sak i retten kan ta både 2 og 3 år, og i mellomtiden sitter den ansatte fortsatt i jobben sin med de belastninger, og kostnader, det kan ha for hele arbeidsmiljøet. Dersom arbeidsgiver avskjediger en ansatt og den ansatte mener seg usaklig avskjediget og går til rettssak, kan den ansatte ikke kreve å få stå i stillingen til saken er avgjort i retten.

Derfor er det av vesentlig betydning hvilke at disse to former arbeidsgiver bruker. Jeg råder arbeidsgiver til at dersom vilkårene for avskjed er til stede så bruk denne, da unngår du at den ansatte krever å få stå i stillingen sin videre. Jeg er helt enig med Eli Glambek, ingen ting er bedre enn å få til en løsning der den ansatte selv velger å si opp sin stilling.

Å avskjedige et menneske er kanskje noe av det mest inngripende man kan gjøre. Vedkommende har lønn ut dagen, og har åtte ukers karantenetid hos Nav for å få arbeidsledighetstrygd. Den ansatte har krav på en attest, men arbeidsgiver har imidlertid rett til å skrive i attesten at den ansatte er avskjediget. Derfor er det en selvfølge og helt grunnleggende at rettssikkerheten til den avskjedigede er blitt ivaretatt.

Saksprosessen Eli Glambek beskriver er langt på vei saksbeskrivelsen til en såkalt Faktaundersøkelse. I en faktaundersøkelse går vi inn i bedriften og prøver å finne ut hva som faktisk har skjedd. Dersom man på bakgrunn av dette kan sannsynliggjøre at hendelsen/hendelsene har funnet sted, skal man handle som om hendelsen har funnet sted.

Min erfaring er at arbeidsplasser vegrer seg for å gjøre noe som helst når de får vite om hendelser som har skjedd, og at de har en tendens til å bortforklare, eller bagatellisere det som skjedde. Enten fordi de er konfliktsky, eller ikke helt vet hvordan de skal håndtere slike saker.

Hvor skal lojaliteten til arbeidsgiver være? Hvordan kan vi skape det arbeidsmiljøet vi ønsker? Uønsket oppførsel må få konsekvenser og i grove tilfeller må arbeidsgiver tåle og tørre å stå i det ubehaget det er å gjennomføre slike dramatiske tiltak. Arbeidsgivere trenger kunnskap og trening i hvordan slike saker skal behandles, slik at det blir kjent at uønskede handlinger får konsekvenser.

Da vil de ansatte føle seg tryggere og seksuell trakassering kan forebygges.