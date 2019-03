Min datter blir født i et synkende skip

DEBATT: Hvis vi regner oss selv som den mest intelligente arten, hvorfor jobber vi så iherdig med å utrydde oss selv?

BEKYMRET: Dør biene ut, dør også menneskene ut. Så enkelt er det, skriver innsenderen. Foto: Ørjan Deisz

Karoline Aspaas Kvinnesland

Publisert: Publisert 3. mars 2019 10:00







Snart er jeg en del av gjengen. Dem som bidrar til å overbefolke jorden. Med termin rett rundt hjørnet for mitt første barn, gleder jeg meg til å endelig få møte det lille sprellet. Men jeg skal ikke lyve og si at det ikke følger med en liten bismak, en frykt for at hennes liv blir fylt av bekymringer.

Dette uskyldige vesenet kommer helt ufortjent til å måtte ta den brutale straffen for vår og våre foreldres synder. Hun blir født i et synkende skip, og jeg er svært bekymret for at redningsbåtene kommer altfor seint.

De fleste av oss er enige i at våre barn er det mest dyrebare vi har. Hvordan kan vi elske barna våre over alt på jord, og på samme tid ødelegge hele livsgrunnlaget deres? Til å være de mest intelligente skapningene på jord, er vi jammen meg stokk dumme.

Jeg husker så godt somrene da jeg var liten. Jeg hadde stadig norgesglasset klart for å fange insekter. Jeg elsket å studere dem på nært hold gjennom glasset, og slapp dem alltid ut igjen etter noen minutter. På våren syklet jeg slalåm mellom meitemarkene som ville teste gresset på andre siden. Jeg var livredd for å sykle dem ned, og stoppet ofte opp for å hjelpe dem over veien.

Jeg husker så godt bestemor dekke til plommetrærne og stikkelsbærbuskene, for fuglene gikk berserk. Bestemor hatet fugler, det var visst altfor mange av dem. Jeg elsket fugler. Hver eneste morgen fra tidlig vår til midt på høsten ble jeg vekket av fuglekvitter utenfor barneværelset mitt. Når jeg nå er hjemme hos foreldrene mine, er det drypp stille utenfor.

De siste årene har jeg sjelden observert mer enn tre humler og sommerfugler i løpet av sommeren. Skogen rommes nå av stillhet, og det skremmer meg. Dersom bier og andre insekter utryddes, kan vi takke farvel til maten og naturen. Dør biene ut, dør også menneskene ut. Så enkelt er det.

Karoline Aspaas Kvinnesland Foto: Emilie Victoria Pedersen.

Kanskje vi mennesker søker kortsiktig glede fremfor langsiktig overlevelse? Det er tross alt mye mer behagelig å ikke tenke på utfordringene. Hadde vi alle virkelig tatt inn over oss hva som skjer med vårt eneste hjem, så hadde ikke politikerne godkjent dumping av giftig gruveslam i våre fjorder. De hadde heller ikke godkjent boring etter ny olje.

Hva kunne politikerne i stedet gjort? De kunne økt prisen på animalske produkter og bedret tilbudet på kollektiv trafikk i hele landet. De kunne også økt den økonomiske støtten til fornybar energi og klimavennlig forskning.

Verdens ungdom er i startfasen av en klimarevolusjon, mens voksne henger milevis etter. Vi er ikke mange nok som tar alvoret og forstår konsekvensene. Altfor mange søker etter egen, kortsiktig vinning fremfor å utvide blikket sitt og se fremover.

Hadde vi alle virkelig tatt inn over oss hva som skjer rett foran øynene på oss, hadde vi ikke snakket om annet. Debatter om lakrispiper, taxfreekvoter og bompenger hadde ikke vært et tema. Hvorfor bruker vi energi på dette?

Min datter er et av flere milliarder uskyldige ofre for hvordan samfunnet har vært konstruert til nå. Hun er et offer for store selskapers maktposisjon og politikerne som kun tar valg som gagner dem selv. Og hun er et offer for hvert eneste hverdagslige valg vi andre vanlige mennesker tar.

Tiden er for lengst inne til å bli gode verdensborgere. Vi må stemme på partier som har klima som hovedkampsak. Vi må lese oss opp på forskning og sette oss inn i hva vi kan gjøre selv. Vi må slutte å ta helgeturer til New York. Vi må innse at kjøttindustrien har mye skyld, og legge om kostholdet vårt til mer plantebasert.

Vi må engasjere oss, diskutere og tenke løsningsorientert, ikke stå på sidelinjen og se at dette skjer rett foran øynene på oss. Tiden er inne.