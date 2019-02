Selvsagt skal vi hjelpe mennesker i nød

DEBATT: Å straffe tiggere er ikke løsningen på kriminalitet.

TIGGING: Bergen skal være en by der man behandler mennesker i nød med respekt, skriver innsenderen. Foto: Odd E. Nerbø

Reidar Staalesen Styremedlem, Arbeiderpartiet i Bergen

Publisert 27. februar 2019







BT forteller oss at Bergen Høyre ønsker et tiggeforbud som en løsning på kriminalitet. Heldigvis var tre av programkomiteens medlemmer uenig, og tok dissens.

I mine øyne er det åpenbart at vi skal hjelpe mennesker i nød. Det innebærer ikke bare å gi penger til veldedige organisasjoner, men også de man møter på gatehjørnene eller utenfor den lokale matbutikken.

Den organiserte kriminaliteten er et problem, og det er svært uheldig at det sitter bakmenn som tjener penger på andre menneskers nød. Dette må vi bekjempe gjennom styrket arbeid mot organisert kriminalitet. Ikke gjennom å skjære alle over én kam.

Ved min lokale matbutikk har det i flere år oppholdt seg en eldre dame som tigger. Den lokale restauranten gir henne mat og folk stopper opp for å si hei. Hun er imøtekommende, og hvis du spør henne, forteller hun om situasjonen i sitt hjemland.

I hennes tilfelle handler det ikke om bakmenn. Hun samler inn penger til sine barn og barnebarn. Hun reiser til Norge for det er her hun får tak i penger. Her gir mennesker penger til folk i nød, og her møter hun smil hver eneste dag.

Hun har også opplevd dumme ting i Norge. Etter NRK sin dokumentar «Lykkeland», fikk hun skulende blikk og kjeft av forbipasserende. Men hun har også opplevd støtte. Det var flere mennesker som forsto at hun ikke var en del av det som ble beskrevet i dokumentaren.

Dersom Bergen Høyre får gjennomslag, vil ikke denne kvinnen ha mulighet til å hjelpe sin familie. Det er utrolig trist at hun vil bli stemplet som en kriminell, når hun ikke har særlig annet valg.

Bergen skal være en by der man behandler mennesker i nød med respekt. En by der man vil hjelpe, og ikke kriminalisere.

