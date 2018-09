Istedenfor å pusse opp et bygg som svært mange bergensere ergrer seg over, så burde det erstattes av et rådhus som faktisk passer inn i byen.

Bergen er en nydelig by, en by med et gateplan og et bybilde som bærer preg av å ha vokst frem over mange hundre år. Bergen er kjent for kronglete gater, unik og tidspreget arkitektur og trange smau som gir byen et nesten labyrintisk uttrykk.

Bergen er på mange måter en arkitektonisk perle, hvor en kan oppleve alt fra 1700-talls trehus, jugend- og art deco-arkitektur, så vel som revolusjonerende funkisbygg, slik som Sundts varemagasin. Det er en by hvor byggene i stor grad står i pakt med hverandre og deres omgivelser, slik arkitekter fra den såkalte Bergensskolen hadde som arkitektonisk ideal.

Men det er ett bygg i Bergen forkaster dette idealet mer enn noe annet. I stedet for å gå i ett med dets omgivelser, så stiller den seg i skarp og brutalistisk kontrast til dem. Den blir omtalt av enkelte som «en kvise på Bergens vakre ytre» og har siden den ble oppført på 70-tallet vekket mye harme fra byens befolkning. Det er monsteret ved Lille Lungegårdsvann jeg omtaler, Bergen rådhus.

Morten Myksvoll gikk nylig til forsvar av den velkjente og deprimerende betongklossen ved Lille Lungegårdsvann i en kommentar i BT. Myksvoll forsvarer konstruksjonen til den modernistiske arkitekten Erling Viksjø, blant annet på bakgrunn av at: «Byen treng denne 51-meters betongblokka, som ei dagleg påminning om at Bergen ikkje berre er ein postkortby med Bryggen, sjøbuer og trehus».

Ørjan Deisz (arkiv)

Vi trenger altså denne sjelløse blokken som en kontrast til alt det fine i Bergen, på lik måte som at et møte med døden gjør at vi setter pris på livet. Nei, jeg tror vi vil klare oss fint uten at Bergen rådhus skal fungere som byens kollektive «memento mori». Bergen rådhus er nå, tross dets unge alder, allerede blitt et sykt bygg med betong som smuldrer og rustende armering. Byrådet er alt i gang med en plan for å ruste opp kvartalet der rådhuset står, men kanskje det nå er på tide å tenke nytt.

Istedenfor å pusse opp et bygg som svært mange bergensere ergrer seg over, så burde den erstattes av et rådhus som faktisk passer inn i byen den er ment å representere. Et slikt nybygg bør utformes etter innspill fra byens borgere, for det er tross alt dem rådhuset er ment å tjene.

Arkitektsynet i Bergensskolen la vekt på forholdet mellom arkitektur og omgivelser, på bruk av regionale materialer og på at nye bygg skulle ha klare forbindelser til tradisjonelle skikker. Byggene skulle gå i ett med omgivelsene, og ikke dominere dem. Kanskje det er på tide at denne arkitektoniske retningen får en renessanse her i byen, og at man igjen bygger bygg som faktisk har noe med Bergen å gjøre, fremfor sjelløse glass- og betongkonstruksjoner som like gjerne kunne stått hvor som helst i verden.

La oss rive monsteret ved Lille Lungegårdsvann og på dets plass bygge et bygg som vanlige bergensere kan få glede av.