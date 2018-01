Giske er ikke hengt i Hallerakers karikaturtegning. Han henger etter jakkekragen.

Eilert Jan Lohne reagerer kraftig (10. januar) på en karikaturtegning som sto på trykk fredag 5. januar.

Marvin Halleraker ønsket ikke å gjøre tidligere nestleder i Ap, Trond Giske, til «målet» for denne tegningen. Tvert imot ønsket han å fokusere på partiet. Stilken med tornene representerer arbeiderpartirosen. Det har kommet frem at det, i hvert fall tidligere, har rådet en ukultur både i Ap og i andre partier.

Rekvisittene på tornene er tenkt som illustrasjon på dette. Giske er ikke hengt, som svarte i sørstatene, slik Lohne referer til. Han henger etter jakkekragen. På vent. Han kommer ingen vei. Tegningen ble publisert på et tidspunkt der det kunne se ut som at ledelsen vegret seg for å ta en tydelig avgjørelse. Nå har derimot Giske trukket seg.

Det var verken BTs eller Hallerakers hensikt å tråkke på et enkeltindivid, men å peke på en mildt sagt trøblete partikultur.

Takhøyden skal være stor for hva våre tegnere og skribenter publiserer i BT.

Vi skal ta hensyn til enkeltpersoner som er i en særdeles vanskelig situasjon, og setter pris på tilbakemeldinger fra lesere som Lohne når de mener det som publiseres går over streken.