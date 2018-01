Byutviklingsbyråden forvrenger debatten med anklager om høyhus.

Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) har 16. januar svart på mitt innlegg om utvikling av Skolten og Bontelabo.

Hun har oppfattet vårt forslag til sentrumsutvikling som en drøm om høyhus på Skolten og Bontelabo. Vårt forslag er å endre bruken av området fra havn og lett industri til sentrumsformål. Arkitektur og utforming, herunder byggehøyder, må utarbeides i en bred prosess der politikerne kan fastsette visse rammevilkår. Høyhus defineres ofte som 12 etasjer (35 meter) eller mer. Vi har på ingen måte sett for oss slike byggehøyder. I vår modell har vi regnet nærings- og boligarealer med utgangspunkt i bygg på fem til åtte etasjer.

Å gjøre denne saken til en kamp mot høyhus, slik Tryti nå gjør, når hun stiller Ap-, KrF- og Venstre-byrådet som garantist mot høyhus, er svært snevert.

Møtet undertegnede hadde med Tryti i 2016 hadde som formål å presentere vårt innsendte innspill til rullering av kommuneplanens arealdel (KPA). Først nå i 2018 skal denne rulleringen av KPA behandles politisk. Det er derfor merkelig at Tryti skiver at det ikke er registrert videre innsats fra vår side for å få oppstart på en sak til politisk vurdering, når vi venter på politisk behandling av KPA.

Tryti skriver også at hun ikke kan lastes for at prosjektet vårt er stoppet opp. Forslaget vårt ligger akkurat nå på hennes bord. Tryti har tydeligvis ikke bare tenkt å ignorere dette innspillet, hun har nå stilt seg som garantist for at det ikke skal bli gjennomført. Samtidig hevder hun altså at hun ikke kan lastes for at prosjektet stopper opp.

Videre skriver Tryti at det mest overraskende med mitt innlegg er påstanden om at Høyre og Frp skal ha omfavnet planene våre. Jeg oppfordrer henne derfor til å se i BTs og NRKs arkiver for å se på responsen, som inkluderer positiv omtale fra hennes partifelle Geir Dale.

Tryti hevder også i sitt svar at byrådet fremmet et positivt forslag til bystyret for blant annet hotell i fryselageret på Bontelabo. Dette er misvisende, for planforslaget var fremmet av Rieber Eiendom AS. Tryti laget bare en innstilling til dette planforslaget, noe byrådet er pålagt å gjøre.

Planforslaget omfatter likevel bare en renovering av eksisterende, misformede bygningsmasse og bidrar ikke nevneverdig til utvikling av Bergen sentrum, så det er uansett lite å slå seg på brystet for.

Også tidligere distriktsantikvar Per Jahn Lavik kommenterer også innlegget mitt, i BT 18. januar. Antikvarer og historikere har alltid hatt et behov langt over gjennomsnittet for å bevare og verne eldre byggverk, og det fordrer en motvekt som ivaretar behovet for utvikling og modernisering.

I denne saken dreier det seg ikke å rive verneverdige byggverk, det dreier seg derimot om tålegrensen for sameksistens. Over hele Europa ser vi tusentalls eksempler på historiske bygg vegg i vegg med nyere, moderne konstruksjoner. Uten modernisering vil Bergen sakke akterut i forhold til andre europeiske og norske byer.

Vi må klare å balansere behovene.