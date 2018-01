Forurensningen går spesielt ut over barna og ungdommen.

Måleren som viser luftforurensing ved utløpet av Eidsvågstunnelen ytterst i Sandviken viser Bergens høyeste nivå av nitrogendioksid. Forurensningen er over grensen for tiltak.

Politikerne har plikt til å beskytte oss beboerne mot denne forurensningen, og nå har de en gylden sjanse til å la Ytre Sandviken puste igjen.

Forurensningen i Ytre Sandviken berører ikke bare dem som bor rundt munningen til Eidsvågstunnelen. Like ved siden av ligger et av Bergens mest brukte idrettsanlegg, Stemmemyren. Under fysisk aktivitet øker kroppens oksygenbehov, og man øker luftstrømmen fra omtrent seks til rundt 150 liter i minuttet.

Man får altså i seg like mye forurensning hvis man spiller en times fotballkamp på Stemmemyren, som hvis man skulle sitte i veikanten der i 15 timer.

Barn og ungdom i hele Sandviken trener på Stemmemyren. De går til og fra skole og trening, og de hopper på trampolinene i hagene. De er mer aktive enn voksne og puster mer per kilo kroppsvekt, og de har et dårligere utviklet forsvar mot skadevirkningene av forurensningen.

Kommunens brudd på forurensningsforskriften i norsk lov går spesielt ut over barna og ungdommene i Ytre Sandviken.

Luftforurensning gir dårlig helse. Hvor mange som får lungebetennelse, bronkitt og astma, eller er borte fra skole eller jobb på grunn av luftforurensning vet vi ikke sikkert, men i en studie ble antall astmaanfall forårsaket av luftforurensning anslått til en halv million hvert år i Europa.

Nyere forskning viser at nivåer av forurensning også under tiltaksgrensen over tid, gir økt dødelighet. En studie fra California viste at barn som vokste opp i nærheten av høytrafikkert vei utviklet dårligere lungekapasitet enn barn som vokser opp lenger vekk.

Helsen til beboerne i Ytre Sandviken bør være et vektig argument for alternativ 4Bc.

Det er derfor gledelig at byrådet har snudd og gått inn for dette alternativet.

Som mor og lege håper jeg at flertallet i bystyret griper muligheten til å redusere de lovstridige og helseskadelige nivåene av luftforurensning, ved å gå inn for dette alternativet når det skal behandles 31. januar.