Løsningen på trafikkproblemene i sentrum og i Sandviken ligger i et veikryss.

Når bystyret skal velge hvor Bybanen skal gå fra sentrum mot Åsane, handler det om mye mer enn et trasévalg. Bystyret har nå en enestående sjanse til å velge en løsning som gir et formidabelt miljøløft for både sentrum og hele Sandviken.

Med et enkelt grep kan byrådet, som består av Ap, KrF og Venstre, finne tilbake til sin foretrukne bybanetrasé mot Åsane, fjerne en tredel av bilene i sentrum og la Ytre Sandviken slippe byrden av en fire felts motorvei gjennom hjertet.

Vi har presentert en løsning for byrådet som vi mener vil gi:

Rundt 30 prosent mindre trafikk i Sandviken og sentrum som effekt av ny kryssløsning (ifølge beregninger fra Statens vegvesen).

Stort potensial for enda større trafikkreduksjon ved bruk av andre virkemidler i tillegg.

En synlig og identitetsskapende bybane i stedet for to kilometer motorvei med 55.000 biler hver dag.

Bedre luft og redusert støy ved boliger, lokalsenter, idrettsanlegg og skolevei i Ytre Sandviken.

Mulighet for attraktiv byutvikling og fortetting langs bybanetraseen.

Bybane som også betjener Sandviken sykehus, Nyhavn og Hegreneset.

En attraktiv sykkelvei uten støy- og eksosplager.

En lokalvei som gjør transportnettet mindre sårbart når motorveien må stenges.

Ingenting av dette oppnås dersom bystyret velger løsningen som byrådet gikk inn for etter snuoperasjonen i november.

Da Ap, KrF og Venstre vant bystyrevalget i 2015 var enige om at motorveien E39 i Ytre Sandviken skulle inn i en forlenget fløyfjellstunnel, slik at Bybanen og sykkelveien kan legges der E39 går i dag.

I slutten av november i år snudde byrådet. Nå er innstillingen at Bybanen skal graves ned i en tunnel mellom Sandviken og Eidsvåg, med en liten luftetur ut ved NHH. Motorveien skal få bli der den ligger i dag. Begrunnelsen var kostnadene.

Dette vekket oss beboere i Sandviken, for vi har øynet muligheten for å utvikle et bo- og nærmiljø uten den ødeleggende motorveien tvers gjennom hjertet vårt. Denne muligheten har vi aldri visst om før bybanesaken kom opp.

Over 1000 personer har så langt signert på et opprop for å velge dagløsning for Bybanen gjennom Ytre Sandviken, og en Facebook-gruppe som støtter dette forslaget har samlet over 1000 medlemmer på noen få uker. En rekke lokale institusjoner, som Sandviken Idrettslag og Hellen skole, har skrevet til byrådet og ber dem gripe sjansen til å la beboerne her få ta del i den grønne utviklingen som byen skal gjennom.

En sammenslutning av alle Sandvikens velforeninger har samlet seg bak et forslag til løsning som vil komme både indre og ytre Sandviken og resten av sentrum til gode. Det var svært gledelig at bystyret vedtok å utsette saken til januar for å få se nærmere på forslaget.

Løsningen som folk i Sandviken kjemper for, bygger på det alternativet byrådet opprinnelig helst ville ha, det såkalte alternativ 3Ba i bybaneutredningen (som nå er omdøpt til 4Bc på grunn av endret holdeplassløsning ved Sandviken kirke):

Fløyfjellstunnelen blir forlenget til Eidsvåg. Dette frigjør plass til bybane, sykkelvei og lokalvei på dagens motorvei mellom Fløyfjellstunnelen og Eidsvåg. I tillegg mener vi et forenklet kryss vil redusere trafikken i Sandviken og sentrum med hele 30 prosent, og kostnadene vil gå ned.

Statens vegvesen (illustrasjon)

Krysset som knytter Sandviken til en forlenget fløyfjellstunnel kan endres slik at man fjerner muligheten for å kjøre mellom Åsane og Sandviken via tunnelen. Denne trafikken henvises til den nye lokalveien med fartsgrense 50 km/t. Dette vil flytte gjennomgangstrafikk til Fløyfjellstunnelen samtidig som Bybanen blir et mer aktuelt reisemiddel for mange. Det samme gjelder oss i Ytre Sandviken: Vi må kjøre lokalveien i lav fart hvis vi skal mot sentrum. Da blir det fort mer fristende å ta Bybanen.

Sammen med andre virkemidler, som trafikkregulering og miljøgater, er det med denne løsningen mulig å komme ned på et miljømessig akseptabelt trafikknivå i Sandviken og sentrum.

Med dette hogger vi over den gordiske trafikknuten og unngår trafikkproblemer i Øvregaten, Nye Sandviksvei og Sandviksveien når Bryggen skal stenges for biltrafikk. Med betydelig færre biler i sentrum blir det også mindre behov for den omstridte og kostbare Bymiljøtunnelen.

Gjennom den store satsingen «Miljøløftet» skal Bergen investere 29 milliarder kroner i samferdselstiltak. Vi er alle med å betale for dette gjennom bompengeordningen. Miljøløftet er en storstilt satsing på fremtidens Bergen, og det loves at «bergenserne vil få renere luft å puste i, kortere bilkøer, mindre trafikkstøy og lavere klimautslipp».

Bystyrets trasévalg 31. januar avgjør om Sandviken får delta i Miljøløftet.

Byrådet ville egentlig ha den samme løsningen som oss. Problemet har vært finansieringen. Grove kostnadsberegninger utarbeidet av trafikkplanlegger Helge Hopen viser at den nye løsningen vil være ca. én milliard dyrere enn byrådets foreslåtte løsning. Men dersom den nye løsningen gir grunnlag for spare inn to-tre milliarder til en bymiljøtunnel, vil regnestykket se annerledes ut.

En forlenget fløyfjellstunnel i kombinasjon med et forenklet kryss i Sandviken kan bidra til å løse både trafikkfloken i sentrum og miljøproblemene i Sandviken. En hel bydel håper dette kan være nøkkelen til at byrådet klarer å finne en finansieringsløsning og dermed stå ved byrådsplattformen.

Dette er en historisk mulighet som vi aldri får igjen.