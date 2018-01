Korps er så mye mer enn dugnad og Gammel Jegermarsj i oppoverbakke.

Onsdag sist uke sendte NRK sitt program «Norge Nå» fra Musikkhuset i Knarvik.

Til tross for store muligheter for å promotere korpsmiljøet, ble det som vanlig mye snakk om dugnad. Korps handler ikke bare om vafler, loppemarked og marsjering – tvert imot.

Det er konkurranser, konserter i alle slags former og formater, turer og turneer og ikke minst samspill og samhold.

Det blir nesten aldri en samtale om korps hvor vaflene ikke dukker opp.

Vi må promotere alt det andre korps gjør, uten at det blir fortalt historier om tidlige morgener på 17. mai, som uten tvil virker avskrekkende for mange foreldre.

Da jeg selv gikk i skolekorps, var det å begynne i skolekorps mot normen. Det vet jeg det fortsatt er, og flere slutter fordi de opplever at det ikke blir akseptert av andre på samme alder.

Å spille i korps var, og er, flaut – men dette er fordi oppfatningen av hva korps er, ikke stemmer. Det er utallige stereotyper på korpsmusikanter, som filmer som «Orps» demonstrerer.

Jeg hører om foreldre som gjemmer invitasjoner fra det lokale skolekorpset, i frykt for at barnet skal ønske å begynne. Oppfatningen av at korps betyr dugnad er usunt, og ikke minst feilaktig.

I korps er det ingen reservebenk. Alle får være med. Gutter og jenter spiller sammen, på tvers av alder. Det er tett samarbeid mellom skolekorps, amatørkorps og det profesjonelle miljøet. Det er et spesielt miljø jeg tror det er vanskelig å finne andre steder.

Vi må flytte fokuset bort fra dugnaden og marsjeringen på 17. mai, og heller se på alt det arbeidet som blir gjort resten av året. Mitt korps spiller ikke engang på 17. mai. Korps er så mye mer. Det vi gjør i løpet av året er blant annet å delta i ulike konkurranser, for eksempel NM, som arrangeres her i Bergen om noen uker.

I tillegg til dette spilles det konserter som tar sikte på å treffe et bredt spekter, gjerne også i samarbeid med andre aktører – både profesjonelle og lokale. Det arrangeres turer og festivaler, i både inn- og utland. Om somrene er det i lang tid blitt arrangert sommerkurs for både barn og voksne. Der får man profesjonell instruering i tillegg til å bli kjent med andre på tvers av korps.

Gjennom korpsmiljøet får man et stort nettverk. Korps er en hobby man kan holde på med hele livet, og det sosiale miljøet er veldig sterkt, spesielt i Hordaland.

At programmet som ble sendt onsdag, brukte så mye tid på å snakke om marsjering, er synd. Og for mange var det nok skuffende. NRK sto der med Europas beste korps, Eikanger-Bjørsvik Musikklag, og burde ha utnyttet det på en annen måte som viste hva korps i Norge faktisk gjør i løpet av et helt år.

Korps er så mye mer enn dugnad og Gammel Jegermarsj i oppoverbakke. En holdningsendring må til, og her må vi få hjelp fra de utenfor korpsmiljøet.