Ikke la E39 bli en racerbane for unge

Strekningsmåling må til i den nye tunnelen mellom Os og Bergen.

«Når nye E39 får såpass høy fartsgrense, er det spesielt de yngste sjåførene vi må følge med på», skriver innsenderen.

Stig Eid Sandstad Daglig leder i foreningen Ung i trafikken

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Mandag åpnet strekningen E39 mellom Svegatjørn og Rådal. Her skal fartsgrensen være 100 km/t, og ingen fotobokser eller strekningsmålere skal regulere farten. Et døgn etter åpning ble en 18-åring tatt i 132 km/t. Vi frykter nå at nye E39 er blitt en racerbane for unge.

Når nye E39 får såpass høy fartsgrense, er det spesielt de yngste sjåførene vi må følge med på. De ferske trafikantene har ikke den samme risikoforståelsen og konsekvenstenkningen som voksne sjåfører har.

De er ofte mer nysgjerrige og spenningssøkende, og adrenalinet er forlokkende for mange. Man vet fra nasjonale målinger at gjennomsnittsfarten ligger nærmere 110 km/t på strekninger med 100 km/t i fartsgrense. Altså er farten som holdes, ofte høyere enn farten som er tillatt. Når det heller ikke finnes strekningsmålinger til å holde farten nede, er det dessverre lett for unge å «gi på» litt ekstra.

Stig Eid Sandstad er daglig leder i foreningen Ung i trafikken.

Unge liker fart, og mange unge kjører fort. På nye E39 må man ha fokus på dette. Nye, trafikksikre og møtefrie veier er viktig i møte med fremtidens trafikkvekst. Men, når farten som skal holdes er såpass høy, burde den også kontrolleres. Høyere fart setter mer krefter i spill, og konsekvensene av ulykkene blir dramatisk større.

Heldigvis har UP-sjef Terje Oksnes sagt at de skal holde oppe jakten på råkjørere på de nye strekningene. Dette mener vi er nødvendig, siden unge vil prøve å kjøre fort.

Dette viser blant annet ferske tall fra UP, da hver tredje fartsanmeldte hittil i år er under 25 år. Vi er bekymret for at nye E39 nå blir en arena hvor unge tester høy fart, og vi håper ikke dette blir en racerbane for unge sjåfører.

I fjor var norske veier rekordtrygge med totalt 80 drepte. Hver fjerde av disse var under 25 år. Unge er med andre ord fortsatt en utsatt gruppe i trafikken. I år har vi allerede passert fjoråret på antall drepte, med 100 omkomne ved utgangen av oktober. Av disse er 17 personer under 25 år.

Det er lett å glemme at et tapt liv ikke bare er et tall i statistikken, det er noen som mister sin nære og kjære. Ethvert tapt liv er ett for mye. I trafikken har vi alle et ansvar for hverandre. Nå er det på tide med dugnad og flere må ta et større ansvar for egen kjøring.

Fart er en kjent synder i dødsulykker. Hvilken fart man velger å holde, har både konsekvenser for hver enkelt sjåfør og for andre medtrafikanter i en eventuell ulykke. Vårt håp er at strekningsmåling nå vurderes, at flere unge velger å holde fartsgrensen, og at foreldre nå tar en prat med sin ungdom om fart.

Dette kan redde liv, og vi har ingen liv å miste.