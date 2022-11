Krigsprofitøren Norge

Jeg gremmes!

Kårstø prosessanlegg i Nord-Rogaland.

Einar Aasmul Alversund

Jo, jeg tenker på alle de som sitter i leilighetene sine i Hamburg, Paris, i byer og landsbyer over hele Europa og hutrer og fryser. De hadde satset på oppvarming med rimelig gass levert av ustabile, uforutsigbare Russland og «snille, humane, greie Norge», som også leverte gass til priser som var et resultat av en balanse mellom tilbud og etterspørsel.

Nå har gassleveransen fra Russland tørket inn av ulike årsaker, som vi alle vet. Så da strømmer de til, med norske Equinor i spissen, leverandørene som gjerne vil utnytte Fritz og Hannelore sitt legitime behov for å holde varmen og få kokt sauerkrauten sin. Her er det penger å tjene.

Einar Aasmul føler skam og fortvilelse på vegne av det norske folk.

Jeg tenker på hva de tenker om oss, om Norge og nordmenn som nå fremstår som den aller største og verste krigsprofitøren i moderne tid.

Vårt nasjonale selskap, eid av den norske stat og av norske private investorer i fellesskap, har nettopp levert regnskaper som viser overskudd på 24 milliarder dollar. Omregnet til norske kroner skulle det bli 249 milliarder kroner, altså vel en sjettedel av det norske statsbudsjett for inneværende år.

Jeg gremmes! Det betyr at jeg føler skam og fortvilelse på vegne av det norske folk.

Så lenge tidene er som de er, vil kontinentet og britenes hutrende befolkning bare i beskjeden grad synliggjøre sine negative følelser for oss. Men alle vet at ting normaliserer seg når hendelsene bare får litt tid på seg. Og hva som da vil skylle over oss av følelser og omtale, er ikke hyggelig å tenke på.