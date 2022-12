God (nok) jul!

Slik får du julefred.

Julen 2021 fikk Irene Kalvik (til h.) «luftet både vin og svigermor» Aase Høyerholt.

Irene Kalvik Åsane

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Med denne teksten vant innsenderen 3.-premie i BTs skrivekonkurranse «Vi som lager jul». Flere tekster fra konkurransen blir publisert i tiden fremover.

Travle jul, stressende jul

Oppgaver daler ned i skjul

Hit de flyver i et bankende kjør

Hvor vi ser at vi skulle begynt før

Kanskje allerede i vår

Kanskje allerede i vår

Sangen kunne fortsatt, men jeg er for lat

Julen er fin den, med fri og god mat

For dem som vil unngå mas og stress,

har jeg noen tips til en «Lazy Christmas»



Må du ha et plettfritt og julestriglet hjem?

Der mor, far, barn og hund skinner alle fem

Husk at vi er i den aller mørkeste tid

Når julen ringes inn, ser ingen om du har gjort deg flid



La mørkets fyrste jobbe for deg

Smuss og støv må få hvile seg

Gå ut en tur og la hodet få luft

Legg litt granbar på bordet for juleduft

Et tips til å lande julebaksten med glans

Når besøket forventer krumme kaker og krans:

Si at hunden tok dem, se den smiler og smatter

Gi gjestene en suss på kinnet og en god latter



Legg listen lavt når det kommer til gaver

Ingen er tjent med folk som kaver

Fra mor til far blir det tradisjonen tro

noe mor selv har klikket hjem fra Zalando



Gode vennskap fryser ikke til is

om ikke man gir bokser med fancy lakris

Gi heller en klem og en berikende prat

Det fikser selv en som er veldig lat



Er matbeholdningen i kategorien glissen?

Gjør som meg, skyld på julenissen

Han strøk forbi og tok med all min handel

Skal det være en skive med kålrabi og mandel?



Ikke løp alskens ærender til du kneler

Det å chille har svært mange fordeler

Du sparer både tid og klingende mynt

For trenger du egentlig mer julepynt?



Du trenger ikke nye klær, ei heller å måpe

Skift så snart du kan til morgenkåpe

Det gjorde vi i snøen i fjor

Fikk luftet både vin og svigermor



Om du likevel kjenner oppgaver kalle

Fortsett som før, det er stress nok til alle

Og til deg som legger listen veldig langt ned

Du har min garanti, det blir julefred



Men før vi sitter øre i pinnekjøttsdampen

vil jeg gjerne komme med et råd på tampen

Fordelingen av juleaktiviteter er tett og rar

Hva med et julebord i februar?