Noreg har eit ekstra ansvar

Vi klarer ikkje å bygge ut energi i stor nok skala utan at det påverkar naturen.

For å elektrifisere Noreg treng ein meir kraft, skriv innsendaren. Mellom anna frå vindkraft. Biletet viser ein vindturbin i Midtfjellet vindpark på Fitjar.

Velaug Myrseth Oltedal Førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Kanskje har du stått og sett utover eit landskap, der kvite vindmøller reiser seg på sletter eller fjelltoppar. Kanskje har du tenkt: «Så vakkert. Vi er på rett veg.» Eller kanskje du har tenkt: «Så forferdeleg. Eit overgrep mot naturen.»

Debatten rasar i Noreg. Vindmøller, nye vasskraftverk og kraftleidningar skaper kjensleladd frontar.

Vi er eit av verdas rikaste land. Vi har det veldig godt. Kan vi difor tillate oss å vere imot vidare utbygging av energi? Mange av oss er imot vindmøller på land. Vi protesterer mot utbygging av vasskraftverk.

Vi demonstrerer mot monstermaster. Kjernekraft skal vi i alle fall ikkje ha noko av. Det går jo så bra, her i Noreg. Vi treng ikkje å bidra meir, vi har gjort vårt. Nokon andre får redde klimaet. Alle dei som forureinar med kolkraftverk og gamle dieselbilar.

Og ja, vi gjer mykje rett her i Noreg. Vår eigenproduserte straum er nesten 100 prosent frå fornybar vasskraft. Vi er nesten verdsmeistrar i elbil. Vi bygger ut kollektivtrafikk og lanserer vår eigen hydrogenstrategi. Ja, vi gjer mykje bra for klima. Treng vi å gjere meir?

Også i Noreg vil vi merke den globale oppvarminga, skriv Velaug Myrseth Oltedal.

Det er langt igjen viss vi skal nå klimamåla, sjølv i Noreg. Personbilar og jernbanen er godt på veg elektrifisert, men kva med tungtransport, ferjer og skip? Og fabrikkar og industri? 25 prosent av norske CO₂-utslepp er forbunde med oljeplatformar på norsk sokkel.

Vi har meir enn nok av utslepp å ta tak i. Og om alle desse sektorane skal elektrifiserast, treng vi mykje meir rein energi enn det vi har i dag. Viss vi skal elektrifisere Noreg, treng vi cirka 50 prosent meir straum enn vi gjer i dag.

Vi må også bygge ut kraftnettet slik at straumen kjem fram dit den trengst. Alternativt kan vi bygge lokale kraftverk; vind, sol og vasskraftverk, der straumen trengst.

Men så var det dette med kven som skal gjere det. Jau då, vi skal også bidra; berre ikkje akkurat her, «in my back yard».

Les også Morten Myksvoll: «Noreg treng meir straum no, men det er mest behageleg å vente på det neste store»

Sjå føre deg ein liten by i Kina, mellom fjella rett ved ei kolgruve. Kvar dag kjem arbeidarane ut, skitne i andletet, og røyken veltar ut av skorsteinen til kolkraftverket rett ved. Smogen ligg tett over byen. Kraftverket produserer straum til tusenvis av menneske, men dei som bur der, døyr for tidleg, av luftforureining.

Kolkraftverket kan bytast ut med rein straum frå vindmøller på fjellknausane rundt byen. Er det nokon som vil protestere på at naturen og fjella der ikkje får stå urørt …? Dette er valet vi står overfor. Det er berre så fjernt for oss her i Noreg. Men alternativet er verre, og det vil råke oss – raskare enn vi trur.

Også vi i Noreg kjem til å kjenne på følgjene av global oppvarming. Den vakre naturen vår kjem til å verte råka av mykje større katastrofar enn vegar opp til vindmøller, viss vi ikkje klarer å stoppe den globale oppvarminga. Vi kjem til å merke auke i ekstremvêr også her. Auka nedbør og fleire ras. Øydelagde avlingar. Spreiing av myggborne sjukdomar også i nordlege strøk.

Stigning av havet vil merkast på Bryggen i Bergen. I det perspektivet vert det fjellområdet vi vil verne, kanskje litt mindre viktig. Vi har eit ansvar for at det er leveleg på jorda, også for komande generasjonar.

Les også Kjernekraft-gründerne kom til sine egne

Eg meiner ikkje at vi skal rasere naturen. Vi kan bygge ut energiproduksjonen på ein klok måte, men vi klarer ikkje å bygge ut i stor nok skala - utan at det påverkar naturen på ein eller annan måte.

I sin siste klimarapport slår FNs klimapanel fast at dette er eit kappløp mot tida, og sjansane for at vi skal lykkast, er små. For å klare det må vi ha ein massiv auke i bruken av eksisterande utsleppsfri teknologi, særleg i dei komande ti åra.

Vi må også utvikle nye teknologiar, men vi har ikkje tid til å vente på dette. Vi må gjere alt vi kan no og i dei nærmaste åra, elles har vi ingen sjanse.

Les også Ny rapport: Utslipp har skapt klimaendringer i norske havområder

Vi i Noreg, med so mykje rikdom og ressursar, har eit ekstra ansvar. Verda ser opp til oss, og nettopp difor må vi gå føre med eit godt døme. Verda må samarbeide for å lukkast, og vi har mogelegheita til å gjere noko. Vi har eit ansvar for å utvikle og eksportere miljøvennleg teknologi, og for å bidra til reduserte utslepp i andre land.

Vi må byrje å vere «for». Vi må bruke tida og kreftene våre på å jobbe saman. Ikkje på å protestere og stemme ned, men på å bygge ut og løfte opp. Ja, vi skal gjere vasskraftverk meir effektive. Ja, vi må installere fleire vindmøller og solceller, både på land og til havs. Ja, vi skal utvikle smart, energieffektiv teknologi. Ja, vi skal bygge ut kjernekraft.

Eg har stått og sett på kvite vindmøller, spreidd utover ein åskam, og tenkt med fascinasjon: «Det er fantastisk, det vi har fått til. Igjen går Noreg i front. Eg er stolt.»