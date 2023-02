Midt i sorgen fikk vi en økonomisk byrde i tillegg

Fordi min lillesøster tilfeldigvis bodde på Askøy da hun døde, må vi betale dyrt for å få henne gravlagt nær oss.

Monica Hansen er storesøsteren til kvinnen som døde i ulmebrannen på Møhlenpris nylig.

Vel vitende om at dette ikke endrer noe for vår situasjon, så synes jeg at dette temaet bør løftes mer opp og få mer oppmerksomhet.

Som nær pårørende til de to som dessverre døde i den forferdelige ulmebrannen på Møhlenpris 25. januar i år, har vi fått mang en erfaring med hvordan systemet fungerer når krisen rammer.

Innsenderens lillesøster, Marita Hansen, døde brått i januar.

Når krisen rammer hardt, er det mye som skal ordnes midt i sjokket og sorgen, ting man ikke aner før man står midt oppi det. Min lillesøster Marita Hansen var født og oppvokst i Bergen vest, tilfeldigheter gjorde at hun de siste årene bodde på Askøy i tildelt kommunal leilighet.

Vi som nærmeste familie og hennes to barn bor fortsatt i Bergen vest, og ønsker da selvsagt også å gravlegge henne i vår nærhet. Hun ble gravlagt fredag 10. februar i Loddefjord kirke.

Her ligger Marita Hansen gravlagt i Bergen vest. Familien fikk over 30.000 kroner i ekstrautgifter fordi avdøde var bosatt i nabokommunen Askøy.

Fordi hun de siste årene av sitt 37-årige liv bodde i Askøy kommune, byr dette på store økonomiske ekstrakostnader, om man da ønsker å gravlegge henne i Bergen kommune, hvor hun er født og oppvokst. Kostnader ved slike tilfeller økes med rundt 30.000 eller mer, som da kommer i tillegg til selve begravelsen.

For oss som familie var det ikke et alternativ å gravlegge henne andre steder enn der hun for oss hører hjemme, og i nærhet til hennes to barn. At man i slike tilfeller skal få en så forhøyet kostnad, er uhørt. For som en vis mann i et begravelsesbyrå sa: Det er nok like mange andre veien, så ved årets slutt nuller gjerne disse kostnadene seg ut!

Marita Hansen (37) og hennes samboer Trond Lønborg (39) omkom i ulmebrannen på Møhlenpris 25. januar.

Jeg har også vært i kontakt med flere politiske partier om dette temaet, og samtlige mener at dette bør løftes mer i mediene og komme frem mer i politikken. Så vel vitende om at det for oss som familie ikke vil gjøre noen forskjell, kommer vi med et aldri så lite hjertesukk – for de mange som dessverre vil komme i samme situasjon etter oss. Her må paragrafer vurderes på nytt og drøftes med nye øyne.

For vår del, som har mange rundt oss og en fin familie, var det ikke noe annet alternativ enn å ta kostnadene og gi min lillesøster en grav i Bergen vest. Men en slik økonomisk byrde gjør gjerne at mange ikke får mulighet til å ha sine kjære nær seg. Dette er uhørt, her må endringer til.