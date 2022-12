Vi kjenner på en maktesløshet

Vi har lyst til å hjelpe, men har ikke kapasitet.

Monika Schelander og KIL-fond mottar mange fortvilte henvendelser fra folk som ikke får økonomien til å gå opp.

Monika Schelander Stifter av KIL Fond Bergen & omegn

Vi må erkjenne at det ikke finnes en rask løsning på de økte forskjellene i samfunnet. Jeg tror hvilken som helst regjering ville hatt utfordringer med å treffe riktige tiltak nå.

Vi kjenner på en maktesløshet for de vi ikke klarer å hjelpe. Det er ikke fordi vi ikke har lyst å hjelpe, men vi har ikke kapasitet.

Jeg har fått lov å dele fra noen av de mange daglige e-postene vi som vår hjelpeorganisasjon får, for å vise at det er vanlige familier som nå sliter.

Det er familier der folk faktisk jobber, der folk gjør sitt aller ytterste for å få hjulene til å gå rundt. De viser hvilket samfunn vi har nå, og hva vi kommer til å se i fremtiden. For det blir verre.

KIL-fond Bergen & omegn Ble først startet i 2017 av Monika Schelander og Siv Helen Sundal som et tilbud gjennom Kjøkkelvik Idrettslag (derav navnet KIL)

Ble i 2018 til organisasjonen KIL – kjærlighet, inkludering, likeverd

Jobber med å hjelpe de trengende

Deler ut gratis matkasser hver uke, i tillegg til å dele ut klær gratis til de som trenger

Har også flere andre hjelpetilbud

Har også flere andre hjelpetilbud

En forelder skriver: «Hadde jeg kun vært meg alene, hadde jeg ikke gjort det. Men jeg er alene om omsorgen 100 prosent for to ungdommer. Jeg jobber fulltid. Men min lønn alene strekker ikke til lenger. Det pleide å gå akkurat før, hvis jeg var forsiktig med hva jeg brukte penger på. (...) Nå har jeg ikke sjans».

En annen strekker ut en hånd for å få hjelp i julen: «Jeg har en nydelig jente med spesielle behov og utfordringer (...) Jeg har brukt opp min buffer og står nå helt tom. Besteforeldre har vi dessverre ikke blant oss. Så derfor er jeg helt fortvilet med tanke på jul rett rundt hjørnet (...) Jeg har brukt noen dager på å klare å sette meg ned for å be om hjelp. Jeg håper ting ordner seg for oss».

Hva med det store målet som det bør jobbes for? Skamfølelsen over å føle at man ikke mestrer hverdagen i Norge 2022 er for mange ikke til å bære over tid.

Enten står politikerne i dag så langt fra den virkelige hverdagen som veldig mange familier lever i, eller så fatter de ikke alvoret.

Dessverre for dagens regjering, så valgte de et valgkampslagord som nå møter dem midt imot. For uansett hvordan man vrir og vender på denne situasjonen, så er det «ikke vanlige folks tur».

For hvem er de vanlige folkene? Det er de som nå står i matkø fremfor å søke Nav om nødhjelp eller sosialhjelp. Det er de vanlige menneskene i Norge i dag.