Barnetrygd berre for dei verdig trengande?

Dei universelle goda er bra for fellesskapet og eit fint kjenneteikn ved samfunnet vårt.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) svarar BT-kommentator Stig Arild Pettersen.

Kjersti Toppe Barne- og familieminister

Barnetrygda er ein av våre eldste universelle trygdeordningar og betyr mest for dei som har minst. BTs kommentator Stig Arild Pettersen meiner at skattlegging av den universelle barnetrygda er bra, og at dette ikkje er behovsprøving. Det kan diskuterast.

Barnefamilieutvalet som leverte NOU 2017:6, hadde som mandat å vurdere endringar i barnetrygda og vurderte både skattlegging og inntektsprøving av barnetrygd som ulike modellar for behovsprøving av trygda.

Skattlegging av barnetrygda er ikkje noko nytt. Dei første elleve åra vi hadde barnetrygd i Noreg, blei den rekna som skattepliktig inntekt, men dette blei avvikla i 1957. Det var fleire grunnar til det. Ein ville at barnetrygda skulle sjåast på som ein faktor i utjamninga mellom forsørgjarar og ikkje-forsørgjarar. Barnetrygda måtte vurderast som eit supplement til skattesystemet, snarare enn som ei sosialtrygd basert på ein forsikringstankegang.

Barnetrygda si betydning blei også forsterka når skatteklassefrådraget for personar med barn blei tatt bort. Einslege forsørgjarar med dei lågaste inntektene får også ei styrking av barnetrygda neste år.

Fleire utval har vurdert barnetrygda opp igjennom åra. Overordna har dei lagt vekt på at barnetrygd er ei treffsikker yting for omfordeling mellom personar med og utan barn. Poenget er at personar med barn har kostnader andre i samfunnet ikkje har.

Fleirtalet i Barnefamilieutvalet tilrådde inntektsprøving av barnetrygda. Forslaget vann ikkje fram politisk. Det er forståeleg. Heller ikkje mindretalet sitt forslag om å skattlegge barnetrygda vann fram. Ei skattlegging av barnetrygda vil av praktiske grunnar gjerne innebere at barnetrygda vert behovsprøvd basert på mottakaren si skattbare inntekt.

Regjeringa vil, jamfør Hurdalsplattforma, styrke dei universelle ordningane som når ut til alle barnefamiliar. Saman med SV har vi endra lovverket slik at barnetrygd ikkje lenger kan innreknast i sosialhjelpsstønaden.

Regjeringa har nyleg sett ned eit ekspertutval for barn i fattige familiar, som skal foreslå tiltak som gir barn som veks opp i fattigdom betre levekår og som førebyggjer at fattigdom går i arv. Utvalet skal levere ein rapport til neste haust.

Pettersen fortel om familien han kjenner som ikkje brukte barnetrygda, men sparte den og kjøpte seglbåt for pengane. Sjølvsagt kan det verke urimeleg. Men på same måte kan det verke urimeleg at alle betalar lik eigendel for helsetenester i Noreg, og at barna våre får gratis skule uansett om foreldra er milliardær eller sosialhjelpsmottakar.

Eg tenkjer at dei universelle goda faktisk er bra for fellesskapet og eit fint kjenneteikn ved samfunnet vårt.

Vi må difor tenke oss godt om før vi innfører behovsprøving og skrotar dei universelle ordningane som i dag når ut til alle, og som har høg tillit i samfunnet.