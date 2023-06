Willy Nikkersen var virkelig ekte kjærlighet

Han ble en ekte bergenser med mye egenvilje, ektefølt engasjement, uslitelig humør og stort sett helt uten filter.

Lynavleder Willy sjarmerte seg inn i familien med meg på slep, skriver Irene Kalvik om da hun traff sin andre store kjærlighet.

Irene Kalvik Åsane

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Min første store kjærlighet lå på fanget mitt og sov. Pelsen var silkemyk, og søte fregner var strødd utover snuten. Jeg satt i bilen utenfor oppdretteren og gråt mine modige tårer. Jeg så ned på den lille, varme valpen og tenkte at nå endrer livet seg for alltid.

Så våknet Willy.

Den søte valpen tisset inne hver gang jeg snudde meg, han dro i båndet og det virket som om det var noe alvorlig galt med hørselen hans.

De sylskarpe små tennene bet på alt som bevegde seg, noe som medførte at jeg måtte legge ned forbud mot vide benklær når venner kom innom. En periode var det så ille at jeg gikk i høye sjøstøvler innsmurt i tabasco-saus for å unngå at den lille pirajaen bet meg til blods.

Willy var en god terapeut. Når han syntes det ble nok syting, kom han alltid med det samme rådet: Kom deg ut og luft vettet, skriver innsenderen.

Med fortvilelse og HMS-fokus meldte jeg oss på vårt første kurs, et koselig valpekurs. Valp og eier skulle nå bli en harmonisk flokk. Jeg møtte opp med forventninger, motivasjon og lommene fylt til randen av oppskårne pølsebiter. De lydige små valpene utførte den ene kommandoen etter den andre, eierne lyste av stolthet. Willy stod på to bein og ulte mens han febrilsk prøvde å grave godbitene ut av lommene mine.

På tredje kurskveld hadde jeg utstyrt meg med delikate skiver av roastbiff i håp om at det skulle fange oppmerksomheten hans og gjøre ham til en kløpper på sitt, dekk og bli. Min håpefulle rendyrket heller hopp, dra og bjeff. Det ble flere kurs på oss to uten at det hjalp nevneverdig. Til slutt ble det konkludert med at jeg hadde en hund med mye egenvilje.

Willy Nikkersen var opprinnelig svensk, men utviklet seg ganske raskt til å bli en ekte bergenser. Mye egenvilje, ektefølt engasjement, uslitelig humør og stort sett helt uten filter. Traff han en hund han ikke likte, sa han i fra så det ljomet over brosteinene. Det var ikke rom for utenomsnakk. Innomhus var det roligere forhold, med mindre noen ringte på døren. Da ble alle i 30 kilometers radius informert om at vi hadde fått besøk. Gjestene var også overbeviste om at minst én i husstanden var svært glad for å se dem.

Som terapeut var han uovertruffen. Han var en aktiv lytter som aldri stilte ubehagelige spørsmål. Han satt med hodet på skakke og så medfølende på meg, og når han syntes det ble nok syting, kom han alltid med det samme rådet: Kom deg ut og luft vettet. For oss med lite indre motivasjon til fysisk fostring, er firbente venner med pels en gave.

Våre beste stunder hadde vi ute. Jeg så ham aldri mer lykkelig enn når han fløy over busker og kratt. Jeg kunne nesten se at han smilte fra øre til øre.

Det var flere helsemessige fordeler med å ha han i livet mitt. I tillegg til rollen som personlig trener, tok han tidlig på seg ansvar som ernæringsekspert. Hver gang jeg satte frem en skål med chips, kom en fregnete snute til syne over bordflaten. Det skulle bare et par ubevoktede sekund til – og der stod han med kjeften full av chips. Han nøt det like høyt som meg, og som en ekstra bonus trengte jeg ikke å bekymre meg for eget kolesterolnivå.

Han dro meg med på alskens turer med alskens folk, han var en kløpper på relasjonsbygging. Til og med min mor som ikke var et utpreget hundemenneske, klarte han å omvende, nå hilser hun på alle hunder hun møter på sin vei. Min far sa tidlig de bevingede ord: «Vi kan godt passe Willy, men ikke lenger enn to måneder i strekk!» Ansiktene deres myknet når de så ham, hans sjarm var uimotståelig.

Da jeg traff min andre store kjærlighet, hadde Willy en viktig funksjon. Den andre store kjærligheten hadde nemlig to gutter i en alder som skulle tilsi at de ikke var veldig interessert i en bonusmor. Men hvor kjipt var det egentlig med en bonusmor når hun hadde med seg en så glad og kosete hund? Lynavleder Willy sjarmerte seg inn i familien med meg på slep. Gleden han viste hver eneste gang han så oss, gjorde inntrykk. Halen logret konstant, og han var alltid interessert i en klem og litt kos.

Så kom den verste dagen.

Min første store kjærlighet lå på fanget mitt og sov. Pelsen var silkemyk, og de søte fregnene hadde bleknet på den grånende snuten. Jeg satt i bilen utenfor veterinæren og gråt som et pisket skinn. Jeg så ned på den store, varme hunden og tenkte at nå endrer livet seg for alltid.

Denne gangen våknet ikke Willy.

Dersom det stemmer at sorg er kjærlighetens pris, er jeg ikke i tvil.

Willy var ekte kjærlighet.