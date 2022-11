Uten klimatilpasning vil byene våre drukne

Økende nedbørsmengder gjør at norske kommuner må investere i helhetlige klimatilpasningstiltak for å unngå skade på infrastruktur, liv og helse.

I juli 2011 ble København rammet av kraftig nedbør.

Phan Åge Haugård Leder for senter for klimatilpasning i Cowi

Øynene våre har den siste uken vært rettet mot verdens ledere, som har inntatt klimatoppmøtet COP27 i Sharm el-Sheik. Klimamålene våre er i fare, og noen av klimaendringene er det for sent å bremse. I stedet må de møtes med klimatilpasning – og det raskt. Hvis ikke vil konsekvensene bli enorme.

I 2011 fikk København oppleve et «monsterregn», et regn man kan statistisk forvente vil forekomme sjeldnere enn en gang hvert 1000 år.

Byen opplevde hele 150 millimeter nedbør på to timer, dobbelt så mye som det normalt kommer på én måned. Skadene etter regnet var enorme, og erstatningskostnadene beløp seg til cirka seks milliarder kroner. All trafikk stanset opp, inkludert nødetater. De materielle skadene var gigantiske.

Å ikke investere i klimasikringstiltak kan fort bli dyrere enn å la være

Klok av skaden investerte og iverksatte København kommune flere store klimatilpasningstiltak, blant annet en skybruddsplan. En skybruddsplan er en plan som skal avlede overflatevann når ledningsnettet vårt ikke har mer kapasitet, som når det oppstår styrtregn og flom.

Skybruddsplaner identifiserer flomveier, beregner vanndybder, utbredelse og hastighet ved definerte nedbørsfelt. De undersøker også kapasiteten i avløpsnettet og effektiv avledning av flomvann til sjøen.

Fremskrivninger fra NVE viser at årsnedbøren i Norge kan øke med cirka åtte prosent hvis utslippene fortsetter på et middels nivå til 2071–2100. Hvis utslippsnivået derimot er høyt, kan vi vente oss en økning på cirka 18 prosent.

Norske kommuner sperret opp øynene etter monsterregnet i København i 2011. Likevel har lite blitt gjort. Det til tross for at mange av byene våre ligger like, om ikke mer, utsatt enn København. Bergen og mange norske byer har et lavtliggende sentrum som virker som en «flommur» mellom overliggende arealer og hav/sjø.

I tilfeller av mye nedbør vil vannet renne ned og igjennom til de sentrale områdene, og et lite areal må håndtere de store vannmassene som skal brøyte seg vei igjennom. Det er en god oppskrift på oversvømmelse.

Flommen 12. og 13. november førte til at flere plasser på Vestlandet, som her på Voss, opplevde oversvømmelser og store materielle skader.

Så hvorfor har norske byer og kommuner sittet stille? Svaret kan ligge i kostnadene. Da har de kanskje glemt kostnaden av å ikke investere. Beregninger COWI har gjort, viser at det vil koste Stavanger og Tromsø henholdsvis 11 milliarder og 1,8 milliarder kroner å ikke investere i klimatilpasningstiltak over en 80-årsperiode.

Bergen og flere andre steder på Vestlandet fikk nylig selv oppleve vannkaos og flom grunnet store nedbørsmengder. Det gjorde blant annet at vei- og jernbanestrekninger måtte stenge, og vi så store materielle skader på bygninger.

Kommunene kan ikke lenger skufle vekk klimatilpasningstiltakene til private tomteeiere og neste års budsjett. De må utarbeide helhetlige planer som håndterer nedbøren. Om ikke kan skadene på infrastruktur, liv og helse bli fatale. I dag har kun et fåtall kommuner laget – eller er i prosessen med å lage – skybruddsplaner. Vi ønsker de andre velkommen etter.

Å investere i klimatilpasningstiltak som skybruddsplaner, er god samfunnsøkonomi. Alternativet er å måtte betale det hvite ut av øyet når skaden først er skjedd. Og er det en ting vi vet sikkert, er det at det stadig blir mer sannsynlig at skaden vil skje. Det burde flere av Norges kommuner ta på alvor.