Og de måtte holde seg unna damer når de var på vandring.

Jeg skulle lese om naverne og fikk meg en overraskelse da jeg fant ut at dette var de som fikk «lønn» fra Nav. Jeg har funnet ut at navnet var et nyord i 2012.

En naver trodde jeg var en svenn som vandret rundt blant annet i Norge i to eller tre år for å lære seg nye arbeidsmetoder på fremmede steder og land.

Etter det jeg har hørt, kunne ikke naverne motta penger, men de fikk kost og losji. De måtte også holde seg unna damer når de var på vandring, og de måtte føre dagbok over hva de hadde gjort under vandringen.

Når de var ferdige med vandringen fikk de tatovert tre prikker på høyre hånd mellom tommel og pekefinger.

En kunne tydelig se hvem som var navere. De var sortkledde og hadde bredbremmede hatter og sleng i buksene.

Jeg synes det er dårlig av Språkrådet å godkjenne dette som nyord.

Hilsen en naver (pensjonist)