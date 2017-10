Det store kuttet kom som lyn i frå klår himmel utan noko førehandsvarsel.

Onsdag 18. oktober kan ein lese Peter Frølich sitt hjartesukk i BT om at kutt i statsbudsjettet vil bli vanskeleg i tida framover. Det har han truleg heilt rett i, men ein vil aldri kome unna kritikken.

Ja, me har forståing for at oljepengebruken må ned og at regjeringa difor må prioritere, men i prioriteringane er det viktig at dei som vert kutta opplever at prosessen fram mot kutt er god. Dei fleste som ønskjer midlar over statsbudsjettet veit at ein ikkje alltid kan få det ein ber om, og at ein ikkje kan vente seg ei auke kvart einaste år.

Samstundes er det vår oppgåve som studentpolitikarar å melde frå dersom me ser at kutta vert så dramatiske at dei får store konsekvensar for t.d. velferdstilbod me meiner er viktige, både for studentar, men også andre. Eitt døme er nettopp rettshjelpstiltak som Jussformidlingen i Bergen.

Det er flott, som Frølich påpeikar, å bruke 43 millionar meir på rettshjelp til mindreårige og umyndige personar, men at ein kuttar 15 millionar i studentdrivne rettshjelpsorganisasjonar er likevel problematisk.

For det første er det ikkje tale om eit forventningskutt, då det store kuttet kom som lyn ifrå klår himmel utan noko førehandsvarsel, verken frå regjeringa eller Justisdepartementet.

Er det mogeleg å få meir ut av midlane ein allereie får? Det er klart ein må stille krav til økonomisk effektivisering, men når ein kuttar 1,6 millionar der ein ventar 3,7 millionar, tek ein frå organisasjonen store delar av driftsgrunnlaget. Det gjer at ein må prioritere hardt innanfor eigen organisasjon og tilbodet vil openbart verta svekkja for dei som treng fri rettshjelp ved eit så stort kutt.

Er det ei statleg oppgåve å finansiere dette? Ja. Noreg er ein rettsstat, staten har eit ansvar for at alle innbyggjarane skal ha tilgang på ein rettferdig rettargang. Fri rettshjelp er ei fin løysing då det sikrar rettshjelp til dei svakaste i samfunnet.

Jussformidlingen står no att med to alternativ. Det første alternativet er at dei må konkurrere mot andre studentorganisasjonar i fordelinga av semesteravgifta, altså at studentane sjølv må finansiere dei studentdrivne rettshjelpstiltaka. Dersom ein meiner studentane skal finansiere dei studentdrivne rettshjelpstiltaka må ein gjerne vere ærlege på det, men etter vårt syn er det ei ansvarsfråskriving all tid rettshjelpa ikkje berre går til studentar, men også andre samfunnsgrupper. Alternativ to er å prøve å få meir pengar frå Bergen kommune eller Universitetet i Bergen.

Frølich spør om det kjem til å gå hakkande gale med samfunnet dersom akkurat dette kuttet vert gjennomført. Tja, me er redde eit så stort kutt vil gå utover at dei som verkeleg treng det aller mest, ikkje får den hjelpa dei treng fordi dei ikkje har råd. Samstundes går det utover tilbodet til jusstudentar ved Universitetet i Bergen der færre får høve til praksis i utdanninga. Det er ei rar prioritering all tid det er eit ønskje om meir praksis i høgare utdanning.

Med is i magen håpar me som studentpolitikarar at innspelet frå oss vert teke på alvor i forhandlingane om det endelege statsbudsjettet