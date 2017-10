Vi skal styre merkevaren «kulturbyen Bergen».

Bergens Tidende etterlyser på lederplass torsdag 29.september et samarbeidsråd for Bergens kulturliv, reiselivsorganisasjoner og næringsliv. I høst legger byrådet frem en ny kunstplan for perioden 2018-2027. Planen er nå ute på høring, og vi kan glede BT med flere nye tiltak som svarer på utfordringen.

«Bergen er landets beste festivalby, men kan bli enda bedre på samarbeid og kompetanseutvikling», skriver BT. Det første er det vanskelig å si seg uenig i, bare dager etter at Vill Vill Vest, BIFF, Bergen Designfestival og Innovasjonsuken OPP har satt byen vår på kartet i en rekke miljøer. Festivalene er gode eksempler på byens sterke samarbeidskultur, og at kompetanseutvikling er en naturlig og integrert del av hvordan byens kulturaktører jobber.

Fordi større konkurranse om synlighet, publikum og offentlig finansiering gjør det mer utfordrende å vokse, har de fire festivalene nå for første gang gått sammen med ønske om å skape en større festival inspirert av South By Southwest i USA, hvor musikk-, film- og teknologibransjen årlig møtes til en av verdens mest toneangivende festivaler innen sine segment. Festivalene ser et potensial i å koordinere innsats, program og publikum for å styrke hverandre.

I den kommende kunstplanen berører vi flere felles utfordringer knyttet til synlighet og publikumsutvikling. Kulturaktørene er opptatt av å bygge en offentlighet sammen, og ønsker å lage en felles plattform for formidling. Byrådet vil legge til rette for opprettelsen av en digital plattform for formidling av kunst og kultur i Bergen, som kan nå ut til et nasjonalt publikum på vegne av hele feltet. Vi skal samtidig jobbe for god skilting i bybildet, slik at turistene finner frem, også til det de ikke visste om.

Vi ser også at skarp konkurranse om festivalpublikummet nasjonalt og internasjonalt gjør at festivalene bruker mye ressurser på å profilere seg. Byrådet foreslår derfor en ny støtteordning for internasjonal markedsføring, slik at markedsføring ikke skal gå ut over festivalenes budsjetter for den viktige innholdsproduksjonen. Videre vil vi sørge for at aktørene får bedre tilgang til kompetanse om utvikling og gjennomføring av større arrangementer.

BT etterlyser helt konkret «et formelt og strategisk utviklende samarbeid mellom kulturlivet og reiselivsorganisasjonene». Det er en god idé. Bergen kommune har gjort seg bemerket nasjonalt med sin modell for å bygge sterke nettverksorganisasjoner, blant dem Brak, Visp, Proscen, Design Region Bergen og Spillmakerlauget, som jobber målrettet med kompetansehevende tiltak innen næringsutvikling for kulturaktørene, og organiserer nettverksbyggende arrangementer.

Vestnorsk Filmkommisjon gjør en formidabel innsats for å selge inn bergensregionen som innspillingssted for internasjonale storfilmer, et av flere eksempler på at kunst- og kulturfeltet gir et godt grunnlag for videreutvikling av merkevaren som er kulturbyen Bergen.

Jeg har jevnlig møter med tilgrensende bransjer, heriblant reiselivsnæringen, og vi vet at Bergen Reiselivslag og nettverksorganisasjonene ser gode muligheter for felles profilering av kulturbyen Bergen. Men som alt arbeid byrådet setter i gang, avhenger et slikt samarbeid også av interesse og engasjement fra nærings- og reiselivsaktører så vel som kulturaktørene.

BT refererer til Bergen Næringsråds besøk fra Nashville tidligere i høst. Vi har merket oss en rekke vellykkede tiltak fra Nashville, og Bergen har alle forutsetninger for å oppnå lignende resultater. Byrådet tar utfordringen, og vil ta initiativ til et samarbeidsråd etter «Bergensmodellen», basert på samarbeid, delingskultur og langsiktig kulturpolitikk.